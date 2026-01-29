Oroscopo Stanislav Lobotka, il motorino azzurro

OROSCOPO STANISLAV LOBOTKA – Oggi ci occuperemo di un centrocampista che è un vero campione che viene però molto poco celebrato sia dai tifosi che dagli addetti al settore, Stanislav Lobotka.

Stanislav è nato il 25 novembre 1994 a Trenčín in Slovacchia sotto il segno dinamico del Sagittario. Stanislav è un vero centromediano in eterno movimento, il motorino azzurro.

Il Sole in Sagittario congiunto a Plutone in Scorpione. Questa combinazione astrale gli permette di vedere dove altri non vedono, di entrare nella testa degli altri siano essi avversari che compagni. Ciò gli permette di vedere soluzioni di giuoco prim’ancora che gli avversari possano capire le sue intenzioni e quindi avvantaggiare il compagno che riesce a mettersi nella sua lunghezza d’onda.

Poi c’è uno stellium in Scorpione dato dalla presenza in questo segno di Venere, Mercurio, Giove e Plutone. Questa configurazione amplifica quanto detto prima, gli conferisce doti di stratega, di capacità e doti psicologiche per cui in futuro non mi sorprenderebbe di vederlo in un ruolo di allenatore, uomo spogliatoio, mental coach etc…

Questo stellium lo coinvolge non solo nel settore sportivo ma anche in quello professionale ed anche sentimentale e matrimoniale.

Carattere schivo ma poi quando supera i primi momenti diventa socievole ed allegro, introverso e rivolto alla sua vita interiore, ama essere riservato e sfugge per quel che può le luci della ribalta, le passerelle etc…

Anche la sua vita privata Stanislav la terrebbe volentieri riservata anche se poi deve accettare un po’ di notorietà essendo un personaggio pubblico.

La Luna e Marte sono congiunti nel segno focoso del Leone. Combinazione ottima per la carriera d’atleta e nella relazione con le donne sa essere sì dolce ma anche forte ed appassionato, capace di dare tutto alla propria compagna ma da cui pretende molto in termini di coinvolgimento e di fedeltà.

Aspetti negativi fra Luna – Marte ed i 4 pianeti Mercurio, Giove, Plutone e Sole.

Questa configurazione negativa lo può portare a rotture di rapporti fin troppo dolorosi e con strascichi e ripicche nel settore dell’amore, convivenza e matrimonio per le sue scelte professionali e di stile di vita. Scelte che per lo più Stanislav prende da solo oppure porta le persone che gli sono intorno a scegliere ciò che piace a lui. Questo anche in seno alla sua famiglia, con i fratelli e soci.

Nel campo della salute Stanislav potrebbe avere problemi di linea, di peso dovute a disfunzioni della tiroide, problemi enzimatici, epatici, intolleranze alimentari e simili che vanno curate con molta attenzione ed anticipate con test preventivi.

Venere è in cattivo aspetto ad Urano – Nettuno. Questa combinazione conferma le rotture affettive e matrimoniali a cui Stanislav andrà incontro ed aggiunge anche rotture in ambito degli affari, dei procuratori etc..

Da valutare la posizione di Saturno in cattivo aspetto a Sole, Plutone e Giove. Questa posizione lo rende testardo, cocciuto ed a volte persevera nell’errore delle sue idee per puro orgoglio, gli crea problemi di salute ereditari da parte della madre, problemi alla schiena che vanno anticipate con terapie preventive.

Saturno fa un aspetto a Venere e questo ci dice che la sua stabilità ed equilibrio affettivo Stanislav li troverà in età matura del ciclo saturnino cioè intorno ai 30 anni.

In questi giorni Saturno e Nettuno di transito hanno fatto aspetto positivo a Giove – Plutone portandolo a vincere premi ed a trovare valutazione, essere apprezzato ed accordi positivi col suo club o altri club che tengono d’occhio i suoi rapporti con il Napoli per potersi inserire.

Oltre a ciò Saturno e Nettuno a febbraio cominceranno a fare aspetti positivi con il Sole e questo, come dicevamo prima, gli permetteranno di ottenere quanto lui desidera….occhio presidente De Laurentiis!

Giove di transito fino a giugno stimola lo stellium in Scorpione e poi anche al Sole questo può portargli tante soddisfazioni tipo matrimonio (ricordo che non sono a conoscenza della vita personale), nuovo contratto, crescita professionale, ricevimento di premi personali, nascita di un figlio.

Nel suo cammino Giove da luglio entra nel Leone e nel 2026 ed inizio 2027 altre soddisfazioni nei rapporti con la compagna della sua vita, con le questioni immobiliari, una nuova casa etc… ma anche cose negative tipo vecchie problematiche di salute se Stanislav non gioca d’anticipo iniziando terapie o cure preventive.

Caro Stanislav sia tu che i tuoi tifosi non vogliono vederti fermo, vogliono vedere il loro campione girare per il campo dirigendo la sua squadra come il direttore d’orchestra Riccardo Muti dirige i suoi orchestrali per cui agisci d’anticipo come fai con il tuo pressing sull’avversario.

Auguri Stanislav motorino azzurro!

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com