Oroscopo Scott McTominay, l’Alfiere azzurro!

OROSCOPO SCOTT MCTOMINAY – Cari amici che seguite con passione EuropaCalcio… rieccomi qui a mettere sotto la lente stellare campioni del calcio nostrano ed internazionali.

Oggi parleremo di un centrocampista di grande levatura che gioca in Italia da ormai più di un anno e che ha conquistato l’attenzione degli addetti ai lavori ed il cuore dei tifosi del Napoli: Scott McTominay.

Proprio domenica sera il campione azzurro s’è distinto, con una grande prestazione al Meazza, segnando due gol e mettendo in mostra la sua bravura sia come centrocampista che come attaccante.

Scott nasce a Lancaster in Scozia l’8 dicembre 1996 sotto il segno del Sagittario.

Un vero rappresentante di questo segno! Raggiunge la sua fama lontano da casa (qui in Italia!), leve lunghe e rapide, capacità di rendersi utile e decisivo in quasi tutte le zona del campo, trasformarsi da centrocampista in attaccante puro con fisico e fiuto da goleador. Un alfiere, l’alfiere azzurro!

Ricordo che non avendo a disposizione l’ora di nascita, non possiamo calcolare il suo ascendente proprio come negli altri oroscopi che qui ho pubblicato e quindi non possiamo essere troppo precisi.

Nell’oroscopo di Scott si può notare come nel suo segno di nascita ci sia il Sole e Plutone, mentre Venere e Luna sono nel segno dello Scorpione (forse congiunti ma non avendo l’ora di nascita…) mentre Mercurio, Giove suo pianeta guida e Nettuno sono nel segno seguente del Capricorno.

Il Sole in Sagittario riceve l’aspetto negativo di Marte dal segno della Vergine e questo ci dice che ha la tendenza a caricarsi troppo a livello agonistico creandogli performances non sempre adeguate al suo valore, infiammazioni agli occhi e, in età matura la possibilità di avere problemi cardiaci, incidenti nell’uso di mezzi meccanici o simili.

Mercurio – Giove e Nettuno in Capricorno.

Questa configurazione gli dona tanta ambizione, cultura del lavoro e del sacrificio, mentalità volta al risultato etc.

Marte in aspetto positivo a Giove e Nettuno

Questa combinazione astrale è l’ideale per un atleta!

Potenzialità in tanti sport come l’atletica, triathlon, sport legati all’acqua etc…

Gli dona tanta energia che sa come gestire istintivamente, sa come gestire lo stress e soprattutto la fatica, ha bisogno di pochi consigli a riguardo e come gestire la sua vita extra campo per farsi sempre trovare pronto…un vero professionista!

Non ha caso il grande mister Ferguson credeva in lui.

Un vero alfiere nello scacchiere di mister Conte, l’alfiere azzurro!

Saturno è in cattivo aspetto a Mercurio ma in buon aspetto ad Urano e Nettuno e Plutone.

Questa combinazione potrebbe averlo portato a studiare poco o a non aver incontrato i giusti insegnanti a scuola (non so nulla a riguardo della sua vita privata!) ma ottimi maestri per la scuola calcio.

Grande rigore morale, professionismo, serietà sul lavoro.

Una cosa da non sottovalutare che Urano è nel suo segno d’elezione, l’Acquario.

Urano è ben sostenuto da Saturno e Plutone e Nettuno per cui originalità, imprevedibilità, decisionalità, sa sempre cosa fare e decide rapidissimamente sia la giocata in campo che nella vita ma senza mai strafare perché tutto ciò viene vagliato sempre dalla logica e dalla saggezza che sa accumulare velocemente.

Il transito di Giove attualmente non lo sta premiando molto visto che fa cattivi aspetti con i suoi pianeti in Capricorno, gli toglie un po’ di smalto che contro l’Inter invece s’è palesato in una partita difficile al Meazza.

Ma lo stesso transito di Giove forma degli aspetti positivi con Luna e Venere e questo ci fa pensare che, se non l’ha già fatto, Scott ha dei progetti importanti di vita privata che potrebbe concretizzare nella primavera estate. Casa, matrimonio, famiglia…

Da giugno Giove torna in aspetto positivo al suo segno, mentre Nettunio-Saturno e Plutone vanno anch’essi in aspetto positivo.

Per Scott significa una grande crescita professionale che travalica la professione di calciatore ma riguarda il suo immediato futuro ed oltre.

Probabilmente getterà le basi per il suo futuro extra campo, capirà e deciderà cosa fare da grande ed intanto ha davanti ancora qualche anno di successi personali e di gruppo.

Nei gruppi la posizione di Urano gli conferisce la capacità di essere un grande amico che aiuta tutti e di farsi volere bene da tutti. In abbinamento a Marte – Giove la possibilità di essere un futuro allenatore o manager di calciatori.

Facciamo quindi gli auguri a Scott, l’ Alfiere azzurro!

Antonio Aldebaran

www.antonioelestelle.com