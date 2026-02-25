Cari amici, questa volta analizziamo l’oroscopo di un calciatore che è entrato prepotentemente nel cuore dei tifosi del Napoli a suon di gol, Rasmus Winther Højlund. Rasmus nasce il 4 febbraio del 2003 a Copenaghen sotto il segno ciclonico dell’Acquario.

A prima vista il suo oroscopo è una ridda di relazioni interplanetarie che non sarà semplice interpretare.

I Sole congiunto a Nettuno in Acquario. Combinazione astrale che dona a Rasmus intuito, sensibilità ed intraprendenza.

Urano in Acquario in aspetto positivo a Mercurio e Saturno. Mix di estrosità, genialità, originalità con serietà, razionalità e determinazione saturnina che può portarlo lontano nella vita.

Questa combinazione è in aspetto positivo a Marte, Plutone, Saturno ma negativo a Giove.

Tutto ciò è un mix esplosivo di doti che Rasmus riesce a mettere in campo e che ancora non ha dimostrato appieno.

Energia, determinazione, convinzione nei propri mezzi, ambizione, resistenza alla fatica e mentalità vincente, voglia di emergere. Tutto ciò fa di lui un potenziale bomber diretto verso le vette delle classifiche cannonieri e top calciatori.

Oroscopo Rasmus Højlund, il Delta Force azzurro

Marte e Plutone congiunti in Sagittario in aspetto positivo a Giove ma negativo alla Luna.

I due pianeti sportivi sono in aspetto positivo e questo conferma e rafforza quanto detto sopra per le sue doti di sportivo e di calciatore.

Diciamo subito che Rasmus ha potenzialità anche in altri sport oltre che al calcio, tipo le arti marziali, il triathlon, il nuoto e le attività sia in acqua ma anche in aria come parapendio etc…

Questa combinazione lo porterà anche dopo la carriera da calciatore a rimanere come professionista nel calcio o in un altro sport ma sempre come uomo di campo e non da dirigente…ha bisogno di azione ed adrenalina.

Tutto il suo oroscopo lascia pensare ad un uomo d’azione come un uomo rana, un delta force…il delta force azzurro!

La Luna in Pesci potrebbe essere (non conosco l’ora di nascita!) in cattivo aspetto a Saturno e Venere.

Questa doppia possibile configurazione consiglia a Rasmus di scegliere una compagna di vita che condivida in prima persona l’amore per lo sport, che capisca quindi la mentalità di uno sportivo in quanto non sarebbe facile vivergli accanto per una donna che non viva anch’essa queste dinamiche.

Come dicevamo prima Rasmus è uomo di sport e ciò non si fermerà con la fine della carriera di calciatore, è un talento da coltivare anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Il suo club di appartenenza dovrebbe pensare a lui anche per il dopo e cominciare a prepararlo per poi ritrovarsi un professionista nel futuro.

Oroscopo Rasmus Højlund, il Delta Force azzurro

Il 2025 con Giove di transito su Saturno di nascita si è liberato dal Manchester United per andare al Napoli dove è ben presto diventato un beniamino del pubblico partenopeo.

Il 2026 potrebbe portarlo a progetti importanti con la sua compagna ma anche all’acquisto di una casa per il suo futuro magari una casa vicino al mare, a ricevere premi personali, un nuovo contratto etc…

Saturno di transito fino al mese scorso ha impedito progetti e sogni romantici ma con il 2026 si raggiungono questi obiettivi ma anche altri tipo viaggi e visita in luoghi lontani che ha sempre sognato di vedere, all’apertura di un’impresa tecnologica, raggiungimento di un diploma ed altri obiettivi sportivi-culturali.

Auguri Rasmus Højlund, auguri Delta Force Azzurro!

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com