OROSCOPO MATIAS SOULÉ – Oggi, cari amici che mi seguite, ci occuperemo di un calciatore giovane emergente che ormai è in pianta stabile nel nostro campionato, Matias Soulé.

Matias Soulé Malvano nasce a Mar del Plata in Argentina sotto il segno esplosivo dell’Ariete.

Dotato anche di passaporto italiano in quanto sua madre è di origini marchigiane, Matias Soulé giunge in Italia presto e partecipa con le nazionali giovanili a vari tornei e viene anche selezionato con la nazionale maggiore.

Il suo oroscopo è davvero ricco di spunti dal punto di vista astrologico, un oroscopo che definirei movimentato e dinamico!

Il Sole in aspetto positivo a Saturno e Plutone e negativo con Marte che domina il suo segno di nascita.

Questa combinazione astrale ci indica un carattere volitivo, ambizioso, aggressivo ed a volte indisciplinato, con irruenza e poca razionalità fino ad un’età matura cioè dai 27 anni in poi.

Per quanto riguarda il calciatore invece, ci parla di un atleta che abbisogna di essere disciplinato da un allenatore – consigliere che lo diriga passo dopo passo.

Tende ad essere poco rispettoso del piano gara, e delle consegne del suo allenatore.

Dotato fisicamente, carattere battagliero, non si tira indietro ma a volte tende ad esagerare con l’aggressività ritrovandosi a subire infortuni e cartellini di vario colore.

La disciplina e la tattica due elementi che miglioreranno col tempo in parallelo con la sua crescita come uomo.

Oroscopo Matias Soulé, il talento che viene dal tempo

Marte in aspetto positivo a Venere e negativo col Sole.

Marte pianeta degli sportivi è il suo pianeta guida è posizionato in Capricorno. Questo lo porta a volte a cercare la giocata estetica più che pratica creando le ire dei compagni e dell’allenatore.

Anche questa sua caratteristica migliorerà con il tempo, fattore determinante nel suo oroscopo!

Giove nel Leone in cattivo aspetto a Mercurio e Nettuno.

Questa combinazione astrale lo rende ambizioso ma anche poco tenace e disposto ai sacrifici per raggiungere gli obiettivi. Le rinunce soprattutto sono una fonte di fatica per lui, rinuncia alle uscite serali, ai divertimenti tipici dei giovani della sua età ed alle distrazioni che la vita offre.

Tutto il suo oroscopo però parla di una sua crescita legata al tempo ed a Saturno signore del tempo.

Saturno in aspetto positivo ad Urano e Sole e negativo a Venere e Plutone.

Questa combinazione astrale, come già scritto pocanzi, lascia intendere ad una crescita personale e professionale lenta, una presa di coscienza delle proprie potenzialità, del suo ruolo nella vita etc… che cresce lentamente ma inesorabilmente.

Matias ha le ambizioni ma deve prendere coscienza di ciò che lui è e di cosa lui vuole fare nella vita.

Le doti tecniche non mancano, manca solo prendere possesso di se stesso.

Mercurio in cattivo aspetto a Nettuno e Giove.

Questa combinazione ci conferma quanto fin qui detto. La fase intellettiva è offuscata da sogni, illusioni facili e poca chiarezza della vita e questo lo limita.

Nel corso del 2025 Venere in Pesci ha avuto il transito di Saturno e Nettuno e queto gli ha fatto porre delle domande, lo ha posto davanti a prove pratiche che lo hanno fatto fermare a pensare e quindi a porsi delle domande su tutte le sue mancanze.

Nel corso dei prossimi 4 anni Saturno – Nettuno passeranno sul suo Sole di nascita e questo significa crescita e maturazione che sarà evidente e chiara a tutti.

Non dimentichiamoci il suo amore per le auto, moto e l’estetica. In un futuro potrebbe sfruttare la sua immagine calcistica per proporsi nel mondo della moda.

Matias è un talento impetuoso ma che deve farsi amico il tempo.

Auguri Matias talento che viene dal tempo!

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com