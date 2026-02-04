OROSCOPO LAMINE YAMAL – Quest’oggi cari amici lettori parleremo di un talento puro, un grande campione che per la sua giovane età ha già vinto molto e fatto tanto parlare di sé, Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Lamine Yamal, come comunemente viene chiamato, nasce ad Esplugues del Llobregat vicino a Barcellona, il 13 luglio 2007, sotto il segno materno del Cancro.

Lamine è un calciatore diciottenne che può vantare già una pregevole esperienza nel calcio che conta perché all’età di 16 anni il tecnico Xavi lo faceva esordire in prima squadra.

Proprio come il suo famoso predecessore Messi, è un talento e come tale si rivela a tutti molto presto, sono dello stesso segno e presentano caratteristiche caratteriali e di destino simili.

Il Sole è dunque nel segno del Cancro, come pure Mercurio e …la Luna che domina questo segno!

Attaccamento alla famiglia, ai propri genitori, alle sue radici, alla sua città e quartiere. Lamine molto spesso dopo un gol o una vittoria fa il gesto con le dita che sono i tre numeri finali del codice postale della sua città.

Questi valori familiari, del suo attaccamento, per altro normale visto la sua tenera età, l’ha dimostrata sul campo quando vinta una finale prende fra le sue braccia il fratellino e lo porta in giro per il campo con il biberon….immagine che ha fatto il giro del mondo e mette in chiaro chi lui sia.

Oroscopo Lamine Yamal, il diamante blaugrana

Il Sole è in aspetto positivo ad Urano nei Pesci.

Questo aspetto zodiacale gli dona imprevedibilità, sensibilità estrema nel controllo della palla e, fuori dal campo, vicinanza alla sua gente, ad essere amico-fratello dei suoi amici d’infanzia, a non dimenticare da dove viene…

Mercurio in aspetto negativo a Plutone. Quest’aspetto zodiacale gli conferisce debolezza mentale nella vita di tutti i giorni, incapacità di riconoscere chi gli sta intorno, se sono persone positive o negative che posso sfruttarlo, fragilità in tal senso ed intelligenza emotiva e basata per lo più sull’intuito.

Deve farsi guidare e consigliare nelle scelte di vita pratica.

Oroscopo Lamine Yamal, il diamante blaugrana

Marte in aspetto positivo ad Urano e negativo con Nettuno.

Lamine deve imparare a non sedersi sugli allori, a non essere indolente e ricordare che nel calcio moderno la forma fisica è fondamentale. Sono però certo che i tecnici del Barcellona sapranno come tenerlo sulla corda!

Deve stare lontano dall’alcool, dalle bevande gassate e dalle droghe ed assumere farmaci solo se strettamente necessario in quanto queste cose limitano le sue prestazioni dal punto di vista energetico e fisico.

Giove in cattivo aspetto ad Urano.

Questa combinazione astrale conferma quanto detto prima ed aggiunge che le gambe ed il fegato sono i primi a pagare le spese.

Nettuno in cattivo aspetto a Venere – Saturno.

Questa combinazione astrale lo mette a rischio di malattie che riguardano il sangue, il sistema linfatico e quelle connesse all’assunzione di alcool e farmaci, infezioni che possono colpire il sangue ed il fegato.

Ci dice che nella vita privata andrà incontro a subire inganni amorosi, ad esser sfruttato in quanto famoso e ricco mentre a livello sportivo ci dice che con l’equilibrio affettivo raggiunto Lamine diventerà una vera star in pianta stabile.

Infatti i dubbi su questo ragazzo sono degli stessi tecnici del Barcellona, la sua tenuta mentale, la gestione della fama e dello stress etc… dato che alla sua giovane età è stato proiettato nel ghota del calcio mondiale.

Oroscopo Lamine Yamal, il diamante blaugrana

La posizione di Plutone garantisce che con la dovuta gestione e supervisione sia come calciatore da parte del club e come uomo da parte dei genitori troverà il giusto equilibrio sia nel campo che nella sua sfera privata.

Proprio come per Messi, le stelle consigliano di stare a lungo nelle braccia familiari del club dove vivere e crescere in modo protetto, di scegliere una persona di riferimento da seguire.

Lamine è un talento, un diamante che già brilla ma che può col tempo abbagliare tutto il mondo calcistico con le sue prodezze.

Un diamante che il club blaugrana deve proteggere e far crescere nel migliore dei modi.

Questa prima metà del 2026 dovrebbe portargli altri obiettivi personali e di squadra, altri riconoscimenti e perché no il suo primo pallone d’oro.

Nel corso del 2026 e 2027 ci sono obiettivi che vengono raggiunti come calciatore ma Lamine deve ritirare fuori dal cassetto altri “vecchi” obiettivi personali che gli darebbero tanta fiducia in sé stesso, lo terrebbero in contatto con la realtà della vita.

Auguri Lamine diamante blaugrana!

Antonio Iantorno

