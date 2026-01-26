OROSCOPO KENAN YILDIZ – Cari amici oggi ci occuperemo di un calciatore giovane ma che è già un punto di riferimento della Juventus, Kenan Yildiz.

Yildiz è nato il 24 maggio 2005 a Ratisbona in Germania sotto il segno mobile e duplice dei Gemelli.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Nato da madre tedesca e padre turco quindi con doppio passaporto, ma per il calcio ha scelto di giocare con la nazionale di suo padre, la Turchia.

Calciatore dalle tante doti tecniche, sa calciare con entrambi i piedi, velocità ed imprevedibilità che lo rendono un rompicapo per i difensori avversari.

Ma partiamo con ordine perché l’oroscopo di Kenan è davvero complesso e ricco di cose che non potremo dire tutte per la mancanza dell’orario di nascita e di spazio (ricordo che lo scrivente non ha a disposizione l’ora di nascita né notizie sulla vita privata del personaggio).

Il Sole di nascita in Gemelli è in aspetto positivo con Giove e negativo con la Luna, e Marte – Urano.

Questa configurazione gli dona intelligenza razionale abbinata a velocità di pensiero ma non sempre intuito e ragione vanno d’accordo, non sempre genialità e razionalità sono in accordo. Quando questo avviene fa scelte geniali sia nella vita che in campo ma quando ciò non avviene cade in decisioni e scelte illogiche ai più.

Gli conferisce come dicevamo prima intelligenza ma anche socievolezza, voglia di stare con gli altri, allegria e simpatia ma quando le cose non vanno bene arriva la bufera, i tornado che lo rendono inavvicinabile, scontroso e drastico nei commenti e questo fa si che chi gli vive accanto deve soltanto allontanarsi.

Mercurio nel segno del Toro in buon aspetto a Saturno e Marte ma negativo a Nettuno.

Oroscopo Kenan Yildiz, il talento bianconero

Kenan è capace di ragionare con logica ma ha bisogno di farlo in tranquillità oppure se sotto pressione con l’appoggio di una persona di cui riconosce il valore morale e che sappia tenerlo tranquillo…uno dei genitori, la madre.

Questa configurazione lo porta in età matura ad avere maggior controllo su di sé e sul suo carattere mobile ed a volte scintillante.

Venere in Gemelli fa da vertice ad un grande triangolo con Giove e Nettuno ma anche in cattivo aspetto alla Luna, Plutone e Marte – Urano.

Configurazione che gli porta instabilità affettiva, separazioni e divorzi non pacifici ma il gran triangolo di cui prima gli garantisce grandi orizzonti dopo ogni tempesta.

Ama le cose belle, la moda, gli eventi mondani, ma anche certe forme d’arte, la pittura…

Giove in Bilancia riceve aspetti positivi con il Sole, Nettuno e Venere.

Questa combinazione astrale gli porta fortuna nella vita in generale, in amore e negli sport, amore anche per le vacanze in barca ed al mare.

A livello sportivo gli danno tanta energia fisica, facilità di recupero dopo gli sforzi, intuito e velocità di esecuzione delle giocate, dei dribbling etc…

Questa combinazione gli conferisce anche recupero energie grazie ad un’alimentazione proteica ma anche qualche eccesso a tavola, golosità.

Oroscopo Kenan Yildiz, il talento bianconero

La coppia Marte – Urano in Pesci e la posizione di Nettuno con Giove gli danno le doti tecniche nell’arte pedatoria, la tecnica di base, controllo palla, saper disegnare traiettorie nei tiri da fuori e nei passaggi e cross, nell’intuire il varco in cui inviare la palla per l’assist o per infilarsi lui in uno dei suoi slalom etc…

Giove e Saturno di transito finora in questo campionato non gli hanno permesso di rendere come quanto ci si aspettava da lui da parte dello staff del suo club.

Questi due pianeti in primavera ritornano in una posizione a lui più favorevole ed allora le sue prestazioni saranno certamente più consone al suo valore.

Kenan non è immune da colpi di testa sia in campo che nella vita privata che possono limitare o compromettere le sue performance calcistiche, è un talento che il suo club sicuramente saprà come gestire ed incanalare in modo positivo.

La presenza di Spalletti a tal proposito gli potrà sicuramente giovare.

Un oroscopo di un vero talento, ricco di genialità ed originalità anche fuori dal campo e questo lo si vedrà nei prossimi anni quando saprà come investire il suo tempo e le sue risorse in attività extra calcistiche che potrebbero essere di tipo artistico, di moda etc… Acquisto di gallerie d’arte, di sartorie e negozi di moda etc…

Al momento per Kenan c’è da impegnarsi a fare un percorso di crescita progressiva che potrebbe durare fino ai 24 anni d’età. Intorno a quell’età potremo vedere veramente un talento che sboccia in tutta la sua potenzialità.

Anche al di fuori del calcio con le attività artistiche di cui prima a cui si aggiungerà un impegno nel sociale, per le persone bisognose anche solo con donazioni e partecipazione ad eventi di beneficenza.

Auguri Kenan, talento bianconero!

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com