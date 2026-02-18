Oroscopo Francesco Farioli, filosofo esteta del calcio

OROSCOPO FRANCESCO FARIOLI – Quest’oggi metteremo sotto la lente zodiacale un personaggio che, partito dal nulla sta facendo molto parlare di sé, le sue squadre sono ammirate per la qualità ed estetica del gioco, Francesco Farioli.

Un filosofo esteta del calcio!

Francesco Farioli nasce il 10 aprile 1989 a Barga sotto il segno irruento dell’Ariete.

Quest’allenatore con uno spezzone di carriera da calciatore in serie dilettantistiche come portiere prima si laurea in filosofia con tesi sul calcio e poi inizia la sua carriera di allenatore in età giovanissima passando da esperienze come vice allenatore, per poi andare a fare esperienza in Turchia, poi al Nizza, poi all’Aiax ed oggi al Porto dopo aver ricevuto il brevetto di allenatore.

L’oroscopo di Farioli lo si può, estremizzando, racchiudere in tre segni zodiacali: Ariete, Gemelli e Capricorno.

Perché 9 astri su 10 sono in questi tre segni ed il solo Plutone è nel suo segno d’origine… lo Scorpione e questo vedremo che non è affatto trascurabile!

Sole, Venere e mercurio sono in Ariete.

Questa combinazione astrale di per sé lo rende energico, volitivo, ambizioso, sportivo sia nello sport che nelle relazioni affettive e con gli altri.

Grinta e determinazione mista alla grinta ed alle buone maniere ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto… è un vero militare di carriera!

Questi tre pianeti sono in aspetto positivo a Marte e Luna.

Ciò ne accresce i significati di cui prima.

Non teme la concorrenza, il cattivo giudizio degli altri, scavalca a piedi uniti la mancanza di esperienza e di background con l’impeto arietino, la forza fisico-atletica e la tattica.

Questo vale sia nelle sue squadre di calcio ma anche nella vita!

Raggiunge gli obiettivi con una grande fiducia in sé, con la faccia tosta di presentarsi anche senza avere un curriculum, diplomi e documenti per ottenere ciò che vuole e questo lo ha dimostrato ampiamente nel calcio.

C’è da dire che dopo il sapersi presentare dimostra di valere!

Il suo oroscopo ci mostra infatti un uomo che fa seguire alle parole i fatti!

Oroscopo Francesco Farioli, filosofo esteta del calcio

Giove è in Gemelli, solo ed isolato ma amplifica le capacità intellettive di Francesco, lo rende vorace di letture e capace di “rubare” il mestiere, di far tesoro dei consigli e delle esperienze che accumula nel tempo.

Luna – Marte probabilmente congiunti in Gemelli ed in buon aspetto a Sole, Venere e Mercurio conferma quanto detto prima ma aggiunge alcune cose.

Bella presenza che conquista, estetica unita ad energia personale, trasmette sicurezza e determinazione agli altri quindi in grado di superare i colloqui di lavoro anche senza avere tutti gli skills, doti di ottima presenza che gli permettono anche di fare il commentatore televisivo etc…

Urano – Nettuno – Saturno in Capricorno.

Grandi ambizioni supportate da intuito e genialità, capacità di prendere decisioni rapide e giuste, velocità di decisione che però va rivista alla luce delle esperienze.

Questi pianeti sono in cattivo aspetto a quelli in Ariete.

Quindi le energie derivanti dai pianeti in Capricorno possono scontrarsi o creare errori in quelli in Ariete.

Le decisioni che prende nella vita e nel campo di calcio sono per lo più rapide ed intelligenti, geniali ma a volte non giuste.

Farioli nel corso del tempo capirà che dopo aver avuto un’idea è bene metterla al vaglio della razionalità, al confrontarla con i suoi collaboratori etc… questo gli eviterà degli errori gravi che si alternano a scelte ottime.

Plutone in Scorpione in aspetto positivo ad Urano – Nettuno – Saturno

Questa posizione gli dona profondità di pensiero e moltiplica le doti di intuito e genialità.

Gli conferisce ottime doti psichiche e psicologiche utili per gestire gruppi di persone oltre che di calciatori.

Doti di tattica e strategia, ragionamento fine e sottile (la laurea in filosofia ne è solo la prima prova), capacità di entrare nei pensieri dell’avversario di carpire i segreti e difetti, dote utilissime ad un allenatore di calcio.

Giove di transito nella primavera del 2025 lo ha portato su una panchina di un grande club.

Ma ora potrebbe metterlo in difficoltà per quanto riguarda i risultati numerici fin qui raggiunti e che raggiungerà nel corso di questa annata calcistica.

Già nell’estate del 2026 le soddisfazioni ed i risultati cominceranno ad arrivare dopo aver seminato per un anno calcistico intero.

Riuscirà ad ottenere budget e calciatori dal suo club, verrà contattato da altri club che offriranno le loro panchine.

Ma Nettuno e soprattutto Saturno di transito in Ariete già dal mese di febbraio gli porteranno un periodo di grande fatica, di studio e di amarezze che però lo fortificheranno.

La mancanza di esperienze pregresse come calciatore o altre mancanze che fin qui Francesco è riuscito a saltare a piè pari, ora cominceranno a farsi sentire ed avere il loro peso.

Per cui questi transiti di Giove e Saturno devono suggerire a Francesco di rimanere al timone del Porto per questo tempo e dimostrare a sé stesso ed al suo club di essere un vero comandante soprattutto quando le cose non girano per il verso giusto.

Un vero periodo di crescita, un periodo in cui le difficoltà lo formeranno ulteriormente come timoniere del suo Porto.

In questo periodo dovrà affrontare con energia e coraggio anche una ristrutturazione interna alla squadra, ringiovanimento della rosa, allontanamento di chi non rema nella giusta direzione, gestione dei calciatori giovani e dei senatori della squadra etc..

Francesco è un mister venuto dal nulla ma un vero esteta del calcio, lo sta dimostrando e lo dimostrerà ancora…è tutto nelle sue mani!

Auguri mister Farioli, filosofo esteta del calcio!

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com