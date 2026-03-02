OROSCOPO DONYELL MALEN – Cari amici, quest’oggi ci occuperemo di un calciatore che, non appena arrivato nel mercato di gennaio, sta già facendo parlare di sé, facendo impazzire di gioia tifosi ed allenatore, Donyell Malen.

Donyell Malen nasce il 19 gennaio 1999 a Wieringen in Olanda sotto il segno volitivo ed ambizioso del Capricorno.

L’oroscopo di Malen è però fortemente segnato dal segno dell’Acquario in quanto in questo segno è presente uno stellium dato dalla presenza di Luna, Venere, Nettuno ed …Urano!

Iniziamo con la prima componente, partendo come al solito della posizione solare.

Sole e Mercurio in Capricorno

Questa combinazione così da sola dona a Donyell razionalità, ambizione, logica e vogli di emergere, cultura del lavoro e del sacrificio. Ma attenzione alle relazioni che questi due pianeti hanno con gli altri.

Sole – Mercurio in aspetto negativo a Marte e Saturno

Questa combinazione astrale negativa rende Donyell legato oltremodo alle tradizioni, alla mentalità del luogo in cui ha vissuto, alla sua famiglia ma al tempo stesso anche in modo negativo. Quindi chiusura alle novità, alle cose nuove che gli creano disturbo e tensione.

La negatività di Marte poi non rendono facili le sue decisioni, negative se prese sotto un impulso o uno stato emotivo.

A livello sportivo non è facile per lui, soprattutto da giovane, trovare il giusto equilibrio, necessita di una guida costante che sappia prima di tutto entrare nella sua testa.

Oroscopo Donyell Malen, attaccante a tutto campo

Nettuno, Urano, Venere e Luna in Acquario.

Questo stellium in questo segno lo porta, al contrario di quanto detto prima, ad essere imprevedibile, decisioni rapide in campo e nelle relazioni affettive, tendenza ai flirts anche in relazioni non tranquille, scelta fuori dagli schemi della compagna di vita, relazioni che esplodono e si chiudono molto velocemente.

Marte in aspetto positivo a Venere

Passionalità, amori passionali intensi ma per l’innamoramento c’è bisogno che venga interessato dal punto di vista della mente della persona altrimenti sono solo flirts.

Questa in aspetto negativo a Saturno

Durante la sua attività calcistica dovrà sempre stare attento alle situazioni di gioco onde ridurre le possibilità di scontri e di conseguenza di infortuni.

E’ una posizione che indica infortuni che interessano le ossa e le giunture delle ginocchia, anche se non gravi ma che rendono tortuoso il rientro in campo.

Marte in cattivo aspetto a Sole e Mercurio.

Una combinazione astrale che lo porta ad essere suo malgrado incauto nel gioco, nella guida di automobili e mezzi di trasporto o all’utilizzo di utensili da lavoro etc..

Queste ultime tre interazioni astrali di Marte ci rendono un’immagine di un calciatore generoso in campo, dotato di energia, di grinta e voglia di vincere ma che deve trovare un suo equilibrio altrimenti rischia un po’ di tutto dall’infortunio, alle squalifiche, agli errori di gestione del pallone o di troppa fiducia in sé e quindi prendere una decisione sbagliata, egoismo che non gli fa vedere il compagno meglio appostato per far gol etc…

Giove nel segno dei Pesci in aspetto positivo al Sole

Questa è una bellissima posizione astrale!

Conferisce energia, recupero delle energie e delle forze fisiche e psichiche dopo le partite e le delusioni, doti tecniche, buon tiro, velocità che unitamente all’inventiva data dallo stellium in Acquario fanno di lui un centravanti moderno ed efficace.

Il 2026 gli ha portato l’ingaggio da parte della Roma e con i capitolini giallorossi s’è fatto subito amare per la sua dinamicità e doti tecniche.

I compagni di squadra ed i suoi nuovi tifosi sono già conquistati dalle sue performance in campo e mister Gasperini è stato finalmente accontentato con un centravanti come voleva lui! Forte, dinamico, a tutto campo…

Ecco una sua caratteristica data dalla posizione di Giove – Sole.

A tutto campo! Malen è un centravanti come dicevamo prima moderno, quindi non uno che resta lì in attacco in attesa della palla ma partecipa al gioco di squadra, il primo a difendere…un centravanti a tutto campo!

Nei prossimi mesi dimostrerà a tutti che lui è uno che “suda la maglia”, aiuta la squadra e sa attaccare le difese avversarie.

Quindi auguri Donyell, auguri attaccante a tutto campo!

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com