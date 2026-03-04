OROSCOPO DANIELE DE ROSSI – Cari amici oggi ci occuperemo di un personaggio che dopo la carriera di calciatore sta provando, a più riprese, quella di allenatore: parleremo di Daniele De Rossi.

Daniele De Rossi nasce a Roma il 24 luglio del 1983 sotto il segno ruggente del Leone.

Come ben sapete, De Rossi dopo una lunga e bella carriera da calciatore sta provando a crearsi una nuova traiettoria professionale da allenatore.

Partendo come collaboratore di Mancini nella Nazionale, per poi passare brevemente alla Spal, poi alla Roma ed ora al Genoa. In queste esperienze, ma soprattutto con la sua amata Roma, ha dimostrato di essere bravo e credibile…ma un po’ scomodo.

Vediamo ora cosa ci dicono le stelle di questo grande personaggio.

Il Sole e Mercurio sono nel segno del Leone.

Questa configurazione gli dona energia, leadership, capacità di comando in campo e nel gruppo. Doti che oltre al calcio si estendono anche nella vita.

Sole in cattivo aspetto a Saturno – Plutone e Luna.

Questa combinazione astrale negativa si esplica in ambito professionale – sportivo col fatto che rende Daniele un personaggio scomodo ed ingombrante soprattutto invidiato ed osteggiato da chi non ha le sue qualità ma magari ha più potere, posizioni di dominio.

Diciamo anche che Daniele non ha peli sulla lingua, va diretto con le sue parole ed è poco propenso ai compromessi e questo lo mette in cattiva luce con chi comanda.

Oroscopo Daniele De Rossi, il gladiatore rossoblù

Sole in buon aspetto a Giove – Urano.

Bellissima configurazione astrale! Questa combinazione gli dona energia, idee nuove ed originali in tutto ciò che fa, capacità di imparare alla svelta, di prendere idee e concetti nuovi, innovativi anche derivanti dall’estero.

Anche se ama stare in Italia, questa combinazione gli suggerisce tantissimo di accettare incarichi all’estero dove potersi affermare e crescere professionalmente anche in modo veloce.

Combinazione che porta fortuna e successo anche in carriera dirigenziale.

Daniele ha acquistato il club dove è calcisticamente nato e che milita in serie D, l’Ostiamare.

Marte in Cancro in probabile cattivo aspetto alla Luna.

Lui è un vero combattente, un uomo che si batte per i propri colori, per il suo club e la sua città. Necessita di sentirsi accolto e parte integrante del luogo in cui vive e lavora per poter dare il massimo di sé. Per cui consiglio ai tifosi del grifone, fatelo sentire uno dei vostri!

Venere in cattivo aspetto a Giove – Venere

Questa combinazione astrale non collega bene la sua professione, i suoi trasferimenti professionali con gli affetti. Può creargli problemi di vario tipo anche separazioni e divorzi! Spese eccessive, perdite di denaro elevate per trasferimenti e nella chiusura, scissione di contratti sia da allenatore che quelli pubblicitari o televisivi.

L’esperienza di allenatore ma soprattutto quella di presidente dell’Ostiamare dovrebbe portargli tanta saggezza per il buon prosieguo della sua vita professionale e non solo.

Pian piano si spoglierà dagli abiti di guerriero, di legionario o di gladiatore per vestire quelli di un saggio gestore, dirigente etc…

Il finale del 2025, dopo un periodo un po’ gramo, gli ha portato la panchina del Genoa ed ora i transiti positivi di Saturno – Nettuno al Sole ed alla coppia Giove – Urano gli donano tanta positività, voglia di fare, gli fanno trovare persone che lo seguono, che confidano ed investono su di lui…ciò di cui Daniele era alla ricerca!

Che sia il Genoa, come i tifosi rossoblù si augurano, o un altro club questo transito gli porterà successi e consacrazione come allenatore ma anche stabilità e buona direzione come presidente di club.

Giove da luglio 2026 sarà sul suo Sole portandogli offerte di ingaggi da parte di club più quotati e che quindi potranno offrirgli un palcoscenico e panorama di percorsi gratificanti. Ma se il suo attuale club di appartenenza gli propone un progetto di crescita della squadra e di un suo coinvolgimento come manager Daniele potrebbe restare.

Come dicevamo prima ha bisogno di sentirsi parte di un gruppo, di un club, di una città. La passione ed il calore della tifoseria genoana non mancheranno di certo, ci vorrà quindi una visione ed un progetto.

Ed il gladiatore si trasformerà in un vero condottiero.

Auguri Daniele, auguri gladiatore rossoblù!

Antonio Iantorno

