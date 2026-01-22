Oggi cari amici parleremo di un altro allenatore a cui è stato dato la possibilità di sedere su una panchina importante, quella dell’Inter. Parliamo di Cristian Chivu.

Mister Chivu nasce a Resita in Romania il 26 ottobre 1980 sotto il segno dello Scorpione.

Iniziamo col dire che mister Chivu nella sua carta del cielo ha un Sole in Scorpione ma isolato e questo ci fa capire che il suo modo di essere più sincero lo rende unico ma anche solo. Solo nel suo modo di intendere la vita e di conseguenza anche il calcio.

Da calciatore è stato un grande difensore di varie squadre fra cui proprio l’Inter con il quale ha iniziato anche la sua carriera da allenatore delle giovanili.

Nel segno di nascita ha anche la coppia Mercurio ed Urano congiunti. Quindi intelligenza profonda e veloce, capacità di conquistarsi la fiducia dei giovani.

Doti da stratega, capacità di letture delle situazioni e capace di trovare velocemente le cose che non vanno nel suo gruppo di lavoro e prendere decisioni rapide per risolverle.

La triplice congiunzione di Venere – Giove – Saturno fra la Vergine e la Bilancia ci indica le doti di sacrificio, la cultura del lavoro, capacità di lavorare con momenti di divertimento, di gradevolezza che lo pongono in buona simpatia con i suoi giocatori.

Oroscopo Cristian Chivu, il templare nerazzurro

Serietà professionale che a volte arriva a mettere, a volte, se stesso la sua relazione affettiva, momenti di svago familiari etc..

Queste due combinazioni astrali di cui abbiamo parlato interagiscono positivamente fra loro tramite un aspetto di sestile. Ciò significa che ci troviamo di fronte ad un potenziale grande allenatore, diamogli il tempo di fare esperienza nel calcio che conta dopo un mezzo campionato sulla panchina del Parma.

Marte, pianeta degli sportivi è in Sagittario segno sportivo come Ariete e Leone.

Questa posizione astrale lo rendeva agile e forte come calciatore ed ora come allenatore lo rende un allenatore che si dedica al 100% con spirito religioso al suo nuovo ruolo.

Marte in cattivo aspetto alla Luna in Gemelli. Mister Chivu può aver subito tradimenti o sentirsi tradito in ambito familiare e nella relazione con le donne (ricordo a tutti che non so nulla di vita privata dei personaggi).

Nettuno in cattivo aspetto a Venere e Giove.

Questa è una combinazione astrale particolare che può portarlo a non vedere le problematiche economiche, familiari ed affettive.

Collegandoci a quanto detto per Marte – Luna è bene che non esageri nel trascurare la vita intima e privata per favorire solo quella professionale perché tradimenti e delusioni in tal senso sono potenzialmente dietro l’angolo.

Nel 2025 Giove di transito gli ha portato un salto di altissimo livello per un allenatore senza esperienza. Prima il Parma e poi la panchina dell’Inter e gli porterà ancora risultati personali di rilievo.

Nel frattempo Saturno è appena passato in aspetto positivo ad Urano – Mercurio e questo significa che il suo lavoro da allenatore delle giovanili è stato molto apprezzato, come pure il suo impegno, la sua serietà professionale ed allora il club lo ha premiato puntando forte su di lui e lui sta dimostrando e dimostrerà ancora di essersi meritato questa chance.

Prima parte del 2026 con Giove favorevole che gli spiana la strada verso riconoscimenti, verrà chiamato a parlare davanti al pubblico, nelle scuole calcio o ricevere premi.

E lui come un templare va avanti nella sua professione, silenzioso e produttivo, serio ed appassionato… il templare nerazzurro!

Auguri mister Chivu

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com