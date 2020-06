Oroscopo Ciro Immobile, il delfino azzurro

OROSCOPO CIRO IMMOBILE – Cari amici oggi ci occuperemo di un attaccante che sta nel cuore di tanti tifosi italiani.

Ciro Immobile nato a Torre Annunziata ( NA ) il 20 Febbraio del 1990 sotto il segno dei Pesci.

Ciro Immobile è un attaccante dinamico e veloce, che gioca per la squadra prima che per se stesso; possiede fiuto del gol, è abile nei ripiegamenti difensivi e nei ribaltamenti di fronte.

Non è il tipico centravanti da area di rigore statico ma ci entra in velocità e in area è molto temibile sia di piede che di testa; lui più di tutti mi ricorda per posizione e movimento il grande Ciccio Graziani.

Lo si vede muoversi a piccolo trotto come se galleggiasse come fanno i delfini, perché cerca di leggere e capire come si svilupperà l’azione; una fase di attesa per poi scatenarsi in velocità… il delfino azzurro.

Il destino ha voluto che le sue maglie più importanti siano quelle bianco – celesti della Lazio, azzurra della nazionale e bianco – celesti del Pescara con stemma del delfino!

Nato sotto il segno dei Pesci (ops…) il suo oroscopo colpisce l’astrologo per uno Stellium enorme nel segno del Capricorno; ben 6 pianeti, che segna fortemente il suo oroscopo.

Sole – Giove parla di una persona che ama lo sport in genere ed il calcio e gli sport acquatici in particolare. Posizione astrale che lo renderebbe un grande anche in questi altri sport che vanno dal nuoto alla vela etc. Ambizione, voglia di migliorarsi, bisogno di essere in movimento; amore per le vacanze al mare e bisogno di spiaggia e mare!

Ma anche doti di investitore in ambito immobiliare, o in attività legate alla ristorazione, delle vacanze, hotels etc… ma dovrà farsi affiancare da persona di fiducia ed esperta ed evitare le società con familiari.

Il suo grande Stellium in Capricorno dona ambizione enorme e voglia di arrivare in alto anche a livello sociale; ma a volte ciò si scontra con la voglia di riservatezza, di preservare la sua famiglia dall’esposizione mediatica, dallo stare in una “area” completamente tranquilla e protetta.

Anche per lui come per Belotti ci sono state sicuramente richieste da club più importanti della sua attuale squadra, la Lazio; ma le sue valutazioni legate alla famiglia, ai luoghi conosciuti hanno fatto cadere le offerte nel nulla di fatto preferendo la stabilità e sicurezza. La sua avventura in Germania è durata pochissimo.

Giove – Sole però prevede per lui un’offerta monstre nel 2021 anche questa potrebbe provenire dall’estero sia per questione ingaggio che per obiettivi sportivi e questa volta sarà molto dura dire di no… creerà lunghe discussioni in seno alla sua famiglia.

Giove – Luna – Urano ci dice che lo stress gli porta via più energie mentali e fisiche rispetto ad altri colleghi e quindi il riposo, il relax sono importantissimi per lui senza il quale le sue prestazioni andrebbero sotto la sufficienza. Quindi tutto quanto sia riposo e relax sia essa la piscina, una disciplina orientale o il semplice divano di casa sono strade da percorrere.

Questo 2020 sarà per lui un anno importante dal punto di vista calcistico perché è un anno in cui dimostrerà la sua forza morale con la ripresa del campionato nel dopo quarantena. Plutone, Giove e Saturno sono ancora in Capricorno e dopo averlo messo a dura prova gli daranno la possibilità di riscatto, lo hanno tenuto a freno in posizione di attesa, ora è giunto il momento di fendere le onde ad alta velocità come fanno i delfini.

Auguri Ciro, delfino azzurro!

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com