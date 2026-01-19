OROSCOPO CARLOS CUESTA – Cari amici, quest’oggi analizzeremo la carta del cielo di un personaggio che non tutti conoscevamo quando è approdato, inaspettatamente, sulla panchina del Parma Calcio. Parliamo di Carlos Garcìa Cuesta.

Carlos Garcìa Cuesta nasce a Palma de Maiorca in Spagna il 25 luglio del 1995 sotto il segno ambizioso del Leone.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Mister Cuesta è un allenatore giovanissimo e con poca esperienza nel calcio che conta e come giocatore era un centrocampista che all’età di 18 anni s’è ritirato per passare a studiare Scienze Motorie a Madrid.

Per poi iniziare prestissimo la sua carriera d’allenatore nelle giovanili dell’Atletico Madrid, per un anno alla Juventus under 17 per poi fare il secondo di mister Arteta ed infine alla panchina del Parma all’inizio di questo campionato.

Una vera sorpresa e, come tale, si sta dimostrando, sorprendendo tutti con i suoi ragazzi a cui sta provando ad insegnare il calcio posizionale.

Il Sole di nascita, suo pianeta guida, è in congiunzione con Venere e Mercurio e questo gli donano un bell’aspetto, maniere educate e gentili.

Oroscopo Carlos Cuesta, il Guardiola ducale

Il Sole poi è anche in aspetto positivo con Marte, Giove e Plutone e queste potentissime configurazioni potrebbero portarlo molto in alto in questa carriera.

Come già detto in altri articoli, Marte e Giove sono i pianeti degli sportivi e di chi li dirige.

Il Sole poi riceve l’opposizione di Urano. Questa configurazione negativa lo porta a sentire le pressioni e lo stress che l’ambiente in cui opera ed a cui dovrà mantenere il controllo.

Giove è nel suo segno d’elezione e riceve aspetti positivi da Marte, Nettuno ed Urano, Sole, Venere e Mercurio: questa combinazione astrale l’ha portato fin da subito in una posizione di comando, in una carriera dove si dirige e si insegna e gli conferisce qualità e doti enormi per eccellere.

Un allenatore assolutamente da tenere sott’occhio da parte dei grandi club!

Plutone è nel suo segno di dominio per cui gli conferisce profondità di pensiero, doti tattiche, capacità di vedere i difetti degli avversari e doti psicologiche per entrare nella mente dei suoi giocatori, in abbinamento con Saturno e Venere riesce ad imporsi con gentilezza e forza morale.

Oroscopo Carlos Cuesta, il Guardiola ducale

Nettuno – Venere – Saturno invece ci parla di una vita sentimentale non proprio tranquilla almeno fino ad un’età matura ed il mister è giovanissimo, solo 30 anni.

Il suo Saturno radix ha da poco quindi ricevuto il transito di Saturno portandogli esperienza e saggezza ora che ha, peraltro, un ruolo professionale importante e quindi più saggezza nello scegliere la persona giusta da tenere al suo fianco. Potrebbe passare oltre che da qualche delusione anche da separazioni e divorzi che lo metterebbero in uno stato psichico pesante ma nel qual caso, come dicevamo prima, con la maturità e l’esperienza saprà chi scegliere come compagna di vita.

(Ricordo che non so nulla della sua vita privata e non avrei tempo di informarmi con gossip etc..)

I transiti invece di Giove gli stanno portando tanto apprendimento qui a Parma e nel campionato nostrano. Dal prossimo giugno Giove transiterà sul Sole, Venere e Mercurio in aspetto positivo a Giove radix e questo dovrebbe portargli tanti successi in tutti i settori della sua vita.

Successi professionali personali e di gruppo, un nuovo contratto o un nuovo club che gli permette di fare un upgrade professionale, successi personali nel settore della vita privata.

Non è escluso un nuovo trasloco lontano come per esempio un ingaggio in Spagna o altra nazione, una sua sistemazione e stabilizzazione dopo tanto girovagare!

Oroscopo Carlos Cuesta, il Guardiola ducale

La coppia Nettuno – Saturno di transito fra qualche giorno passeranno in aspetto al suo Giove ma in cattivo aspetto a Marte.

Il mister dovrà stare attento a non entrare nelle polemiche, nel reagire alle decisioni arbitrali ed avere un po’ di attenzione alla sua salute in termini di raffreddamenti, infiammazioni, pressione sanguigna anche se è di giovanissima età!

Concludendo, personalmente vedo questo allenatore nei prossimi anni in crescita anche esponenziale e che ha le potenzialità per diventare un grande del panorama degli allenatori ed essere il prossimo Guardiola.

Al momento è il Guardiola ducale!

Auguri mister!

Antonio Iantorno

www.antonioelestelle.com