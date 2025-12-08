Oristanio sostituito dopo 17 minuti: Cuesta chiarisce la scelta tattica

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Tre punti preziosi per il Parma

Il parma si rilancia nella lotta salvezza con la vittoria sul pisa grazie al rigore trasformato da Benedyczak nel primo tempo. La squadra di Carlos Cuesta ora conta quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato proprio dai toscani. Nonostante il successo, il match ha registrato attimi di tensione legati a Gaetano Oristanio.

Oristanio entra e esce in 17 minuti

L’attaccante, rientrato dopo un infortunio muscolare che lo aveva fermato oltre un mese, è subentrato al 75’ al posto di Benedyczak. Solo diciassette minuti più tardi, al 92’, Cuesta lo ha sostituito con Lovik, una scelta dettata dalla volontà di blindare il vantaggio nei minuti finali. Oristanio ha reagito con evidente frustrazione, dirigendosi in panchina senza salutare l’allenatore.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La spiegazione di Cuesta

In conferenza stampa post-partita, Cuesta ha chiarito la decisione: “Si tratta della scelta più difficile della mia vita da allenatore, seppur breve: è semplicemente una questione tattica. Gaetano è un giocatore di grande livello, una persona incredibile. Mi è dispiaciuto tantissimo, è stata tutta una questione tattica. Dovevamo rispondere alle sostituzioni del Pisa, ho preferito mettere un giocatore in più. Nelle prossime gare Gaetano ci darà tantissimo”.

Nonostante il piccolo incidente, il Parma può sorridere: i tre punti valgono doppio nella corsa alla salvezza.