Operazione Mateta-Milan a rischio: dubbi fisici sul ginocchio

L’affare più atteso del mercato rossonero rischia di arenarsi all’ultimo istante. Sebbene il Milan abbia trovato un accordo completo sia con il Crystal Palace che con Jean-Philippe Mateta per un trasferimento da 35 milioni di euro, l’operazione è stata congelata a causa di seri dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore.

Il centravanti francese, già escluso dal tecnico Oliver Glasner in vista di una possibile partenza, ha iniziato le visite mediche a Londra sotto la supervisione dello staff medico del Milan. Tuttavia, le indagini hanno sollevato preoccupazioni riguardo allo stato del suo ginocchio sinistro, per il quale ha avuto problemi in passato. La postura precauzionale del Crystal Palace nell’escluderlo sembra trovare ora una spiegazione.

Le indagini decisive e la posizione del club

Di fronte a questo intoppo, la dirigenza rossonera guidata da Igli Tare ha adottato un approccio di massima cautela. Il club ha infatti deciso di inviare un medico sociale direttamente in Inghilterra per seguire da vicino ulteriori accertamenti specifici sul giocatore.

La decisione finale sull’opportunità di procedere con l’investimento milionario verrà presa solo dopo l’esito di queste nuove valutazioni, previste per la mattinata di domani. Il Milan non intende assumersi rischi eccessivi su un giocatore che dovrebbe essere il perno dell’attacco per i prossimi anni.

Il giocatore in attesa e il contesto del Palace

Jean-Philippe Mateta, dal canto suo, è in trepidante attesa. Il giocatore spera ancora di poter volare in Italia per firmare il contratto quinquennale già predisposto e unirsi alla squadra di Massimiliano Allegri. La sua volontà di trasferirsi al Milan è totale.

Intanto, il Crystal Palace ha già mosso le sue pedine, avendo praticamente definito l’acquisto del norvegese Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton, teoricamente per sostituire Mateta. Questo potrebbe mettere ulteriore pressione affinché l’affare vada in porto, ma il Milan sembra determinato a non farsi condizionare, ponendo la salute del giocatore come priorità assoluta.