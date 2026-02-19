Openda ai saluti, ma non solo: ecco tutti i nomi in uscita dalla Juve

La notte di Istanbul potrebbe rappresentare uno spartiacque per la Juventus non solo per questa stagione, ma anche sul mercato. La dirigenza è già al lavoro per garantire a Luciano Spalletti una rosa competitiva per la prossima stagione e, come è ben noto, oltre agli acquisti giusti vanno fatte anche le cessioni giuste.

OPENDA, CABAL, GATTI E NON SOLO: ECCO CHI PUÓ LASCIARE LA JUVE

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’indiziato numero uno a lasciare la Continassa è Loïs Openda: il belga non ha affatto convinto l’ambiente, né con Tudor prima che con Spalletti poi, come testimoniato dalla scelta di Spalletti di puntare su McKennie centravanti contro il Galatasaray in una situazione di piena emergenza visti gli infortuni del lungo degente Vlahovic e di David alle prese con un fastidio all’inguine.

Un altro nome con le valigie in mano, è Juan Cabal. La gara del colombiano a Istanbul è durata appena 12 minuti: l’ex Verona è entrato in campo al posto di Cambiaso all’intervallo ed è stato espulso per doppia ammonizione al minuto 67. Oltre al match contro il Gala, Cabal non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario per esprimere le proprie caratteristiche e nelle uniche occasioni in cui è stato schierato da titolare da Spalletti, contro Napoli e Lazio, ha fornito una prova nettamente negativa.

Sempre secondo la Gazzetta, i nomi in uscita non sarebbero terminati qui: la dirigenza sta valutando anche Michele Di Gregorio, il quale è alle prese con qualche errore di troppo negli ultimi match e Federico Gatti che non è riuscito a non far rimpiangere Bremer (uscito anzitempo per un problema muscolare). A rischiare il posto, inoltre, ci sarebbero anche Zhegrova e Adzic, i quali non riescono a trovare minutaggio con continuità per esprimere il loro potenziale.

