Open Var, Rocchi: “Bisseck? Se l’arbitro dà il rosso va tolto”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 4 Novembre 2025 · Aggiornato il 4 Novembre 2025

Il designatore della classe arbitrale di Serie A, Gianluca Rocchi, è intervenuto come di consueto nella trasmissione Open Var su DAZN, durante la quale, al termine di ogni giornata di campionato, vengono analizzate le decisioni arbitrali più discusse. L’episodio che ha suscitato maggiori polemiche nella decima giornata è stato il contatto tra Giovane e Bisseck in Verona-Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’ex arbitro, che ha commentato non solo questo caso, ma anche altri episodi verificatisi sugli altri campi e nello scorso turno infrasettimanale.

ROCCHI: “BISSECK? SE CI FOSSE STATO IL ROSSO, MI SAREI ASPETTATO UN ON FIELD REVIEW. IL GIALLO A FOFANA IN MILAN-ROMA…”

Queste le parole di Rocchi sull’ipotetica espulsione per Bisseck: “Doveri qui prende una decisione veramente buona nonostante l’assistente gli dica ‘ultimo’. Che non vuole dire chiara occasione da rete. Per quella mancano due parametri: la direzione del pallone e il possesso. Se dà il rosso va tolto. Si potrebbe discutere del ‘grave fallo di gioco’, perché è un intervento duro, ma comunque non ci sono i parametri e ci fosse stato rosso sinceramente ci saremmo aspettati la on field review”.

PIO ESPOSITO-COMUZZO IN INTER-FIORENTINA – “Giusto non andare a rivedere l’episodio? No. Questo era un rigore da fischiare anche in campo e se l’arbitro non lo assegna è certamente da on field review perché la decisione finale deve prenderla sempre l’arbitro. Questa è una trattenuta evidente e andava fischiato il penalty“.

YILDIZ-GOGLICHIDZE IN JUVE-UDINESE – “Giusto rivedere l’episodio e richiamare Di Bello? Secondo noi la revisione è sicuramente corretta, poi Di Bello decide per il rigore nonostante la linea che abbiamo dato però la procedura è perfetta. Siamo nel campo dell’opinabile, però questo è un rigore che avremmo preferito non avesse fischiato“.

DOPPIO GIALLO DUBBIO A FOFANA IN MILAN-ROMA – “In questi casi quando fischiamo il rigore noi puniamo solo la volontarietà e questo non è un fallo volontario quindi giusto non ammonire. Giustissima anche la decisione di assegnare la punizione dal limite da cui nasce il rigore e anche il giallo mostrato al francese”.

