Olympiacos su Leo Pereira: il Flamengo attende l’offerta

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Leo Pereira-Olympiacos: pista calda per gennaio

Il mercato invernale si avvicina e il nome di Leo Pereira torna a circolare con insistenza attorno all’Olympiacos. Il difensore del Flamengo, già seguito in passato dal club del Pireo, viene considerato uno dei profili più adatti per alzare il livello della linea arretrata. Secondo il portale brasiliano Egool.com.br, il centrale è tornato in cima alla lista dei biancorossi per dare esperienza, personalità e solidità a una squadra che punta a consolidarsi in campo internazionale.

L’Olympiacos osserva Pereira da settimane

La testata brasiliana spiega che il club greco segue il giocatore da tempo. L’Olympiacos monitora il difensore da settimane e ritiene che il brasiliano abbia le caratteristiche ideali per il calcio greco. L’Olympiacos è alla ricerca di doti di leadership, forza fisica ed esperienza internazionale, caratteristiche presenti nel difensore del Flamengo.

Un segnale che conferma la volontà della squadra del Pireo di muoversi con decisione nel momento in cui si aprirà la finestra europea di gennaio.

Possibile contatto tra i club a inizio mercato

Non esiste ancora un’offerta ufficiale, ma l’interesse è definito concreto e ben strutturato. Ci si aspetta che la situazione migliori con l’apertura del mercato europeo, il che potrebbe portare a un contatto ufficiale con il Flamengo. Non c’è ancora un’offerta, ma l’interesse è reale e significativo.

Intanto il ventinovenne continua a imporsi come punto fermo del Flamengo, con cui ha appena festeggiato la Copa Libertadores. In stagione ha raccolto 60 presenze, firmando 5 gol e 1 assist. Un rendimento che spiega perché l’Olympiacos abbia deciso di tornare alla carica.