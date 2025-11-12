Olympiacos, rinnovo fino al 2028 per Lorenzo Pirola
Rinnovo meritato per Lorenzo Pirola
L’Olympiacos, fresco vincitore del double greco, ha deciso di premiare Lorenzo Pirola per la stagione di alto livello disputata dal difensore italiano. Il club del Pireo ha raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino all’estate del 2028, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.
Dettagli del nuovo contratto
Il nuovo accordo prevede un significativo aumento dello stipendio, che potrà superare gli 800.000 euro annui, inclusi bonus, e arrivare fino a 1 milione di euro. Una scelta chiara della dirigenza, intenzionata a blindare i suoi uomini chiave ed evitare possibili assalti da parte di club europei.
La crescita del difensore italiano
Arrivato dall’U.S. Salernitana 1919 nell’estate 2024, Pirola ha rapidamente conquistato la fiducia di José Luis Mendilibar, diventando un punto fermo della retroguardia biancorossa. Classe 2002, ex capitano delle giovanili dell’Italia, Pirola ha mostrato grande maturità tattica e personalità, distinguendosi per senso della posizione e precisione nei contrasti.
Dall’Inter al Pireo: un percorso in ascesa
Cresciuto nel vivaio dell’Inter, Pirola ha debuttato in Serie A nel 2020 contro la SPAL, per poi vestire le maglie di Monza e Salernitana. Con l’Olympiacos, ha trovato continuità e fiducia, dimostrando di essere uno dei giovani difensori italiani più interessanti del panorama europeo.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo