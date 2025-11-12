Olympiacos, rinnovo fino al 2028 per Lorenzo Pirola

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Rinnovo meritato per Lorenzo Pirola

L’Olympiacos, fresco vincitore del double greco, ha deciso di premiare Lorenzo Pirola per la stagione di alto livello disputata dal difensore italiano. Il club del Pireo ha raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino all’estate del 2028, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Dettagli del nuovo contratto

Il nuovo accordo prevede un significativo aumento dello stipendio, che potrà superare gli 800.000 euro annui, inclusi bonus, e arrivare fino a 1 milione di euro. Una scelta chiara della dirigenza, intenzionata a blindare i suoi uomini chiave ed evitare possibili assalti da parte di club europei.

La crescita del difensore italiano

Arrivato dall’U.S. Salernitana 1919 nell’estate 2024, Pirola ha rapidamente conquistato la fiducia di José Luis Mendilibar, diventando un punto fermo della retroguardia biancorossa. Classe 2002, ex capitano delle giovanili dell’Italia, Pirola ha mostrato grande maturità tattica e personalità, distinguendosi per senso della posizione e precisione nei contrasti.

Dall’Inter al Pireo: un percorso in ascesa

Cresciuto nel vivaio dell’Inter, Pirola ha debuttato in Serie A nel 2020 contro la SPAL, per poi vestire le maglie di Monza e Salernitana. Con l’Olympiacos, ha trovato continuità e fiducia, dimostrando di essere uno dei giovani difensori italiani più interessanti del panorama europeo.

