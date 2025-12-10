Olympiacos respinge l’offerta del Nantes per El Kaabi

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 10 Dicembre 2025

Situazione attuale di Ayoub El Kaabi

L’Olympiacos ha preso una posizione netta sul futuro di Ayoub El Kaabi, rifiutando la proposta del Nantes per l’attaccante marocchino. Il contratto del classe 1993 scade nel 2026: la società greca sta lavorando a un rinnovo che ne rafforzerebbe ulteriormente il valore sul mercato.

Interesse crescente in Europa

Il rendimento dell’attaccante ha attirato l’attenzione di diversi club. Secondo le informazioni riportate, oltre al Nantes, anche Marsiglia, società di ligue 1, e varie squadre di Turchia, Arabia Saudita e Qatar hanno mostrato interesse. La prima offerta francese, stimata in 5 milioni, è stata giudicata insufficiente dalla dirigenza greca.

La richiesta dell’Olympiacos

La posizione del club è chiara. L’Olympiacos valuta Ayoub El Kaabi almeno 12 milioni di euro, cifra giustificata dall’impatto del giocatore e dai suoi numeri. L’attaccante è considerato un pilastro tecnico e un elemento fondamentale per gli obiettivi stagionali.

Il contesto del Nantes

Il rifiuto arriva in un momento delicato per il Nantes, che vive un periodo complicato in Ligue 1 e cerca rinforzi per risollevare il reparto offensivo. Il connazionale Youssef El Arabi, arrivato la scorsa estate, non basta a garantire l’impatto richiesto.

La trattativa potrebbe evolvere, ma per convincere l’Olympiacos servirà un’offerta decisamente superiore.