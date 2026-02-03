Olympiacos, preso André Luiz: la nuova freccia per Mendilibar

Il primo colpo invernale è brasiliano

L’Olympiacos si è mosso sul mercato e ha siglato il suo primo acquisto della finestra invernale: André Luiz. L’esterno brasiliano di 23 anni, proveniente dal Rio Ave, ha firmato un contratto fino al giugno 2030 con i campioni di Grecia. L’operazione è stata facilitata dal fatto che sia l’Olympiacos che il Rio Ave fanno capo al magnate Evangelos Marinakis.

Un talento in ascesa dal Portogallo

André Luiz arriva in Grecia dopo un’ottima prima parte di stagione in Primeira Liga. Con la maglia del Rio Ave ha collezionato 7 reti e 5 assist in 20 partite ufficiali, dimostrando di essere un’ala sinistra dal fiuto per il gol. Il suo exploit ha attirato l’attenzione anche del Benfica, ma le trattative si sono interrotte sulla clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Il trasferimento all’Olympiacos rappresenta per lui un salto di qualità e l’accesso alle competizioni europee.

Impatto immediato in Super League

Il brasiliano non ha perso tempo per farsi notare. Nella sua prima apparizione in Super League Greece, è stato decisivo nell’1-1 contro l’AEK Atene, guadagnando il rigore del pareggio nei minuti di recupero. Questo episodio mostra già le sue qualità: intraprendenza, velocità e freddezza negli spazi ristretti. Per il tecnico José Luis Mendilibar, rappresenta una freccia in più per un attacco che vuole lottare per lo scudetto e fare bene in Europa.

La sfida per André Luiz è ora di ripetere in Grecia le prestazioni fornite in Portogallo, adattandosi agli spazi più compressi tipici del calcio di Mendilibar. Se ci riuscirà, il suo arrivo potrebbe rivelarsi una mossa decisiva per la stagione dei biancorossi.