Olympiacos, Mendilibar verso il rinnovo

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Dopo la storica vittoria in Conference League, l’Olympiacos e José Luis Mendilibar sono pronti a continuare insieme. Il tecnico spagnolo, il cui contratto scade nella prossima estate, ha espresso pubblicamente la volontà di rimanere alla guida della squadra del Pireo.

Un rapporto di successo

L’allenatore basco, arrivato nel febbraio 2024, ha scritto una pagina indimenticabile per il club greco. Senza poter operare nel mercato, ha guidato i biancorossi alla conquista del primo trofeo europeo, battendo in finale la Fiorentina. Il suo bilancio di 88 panchine, con 58 vittorie e 166 gol segnati, parla da solo.

La volontà comune

“Posso dirvi che sono molto soddisfatto e sono molto felice qui. Voglio rimanere”, ha dichiarato Mendilibar. Anche la dirigenza, con il presidente Evangelos Marinakis, sembra determinata a garantirsi il tecnico per il futuro. L’obiettivo è un accordo biennale.

Il contesto ideale

L’entusiasmo attorno alla squadra è palpabile, come dimostrano le 220.000 richieste di biglietti per la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Un clima che conferma la bontà del progetto e che spinge entrambe le parti verso una continuazione considerata ormai una pura formalità.

