Olympiacos celebra 100 anni: Mendilibar rinnova per un altro anno

Un secolo di gloria per l’Olympiacos

10 marzo 2025, l’Olympiacos festeggia il suo centenario, consolidando il suo status di club più vincente della Super League greca. Con 47 campionati, 28 Coppe di Grecia, 4 Supercoppe, una UEFA Conference League e una Coppa dei Balcani, la squadra del Pireo ha celebrato l’evento nel miglior modo possibile: una vittoria per 1-0 sull’OFI, grazie a un rigore trasformato da Rodinei.

Il Pireo in festa per i 100 anni del club

L’atmosfera nel Pireo e a Pasalimani era elettrica: tifosi in delirio, coreografie spettacolari e celebrazioni in grande stile. I sostenitori biancorossi si sono radunati in ogni angolo del mondo per rendere omaggio a una storia fatta di trionfi e passione.

José Luis Mendilibar: rinnovo per un’altra stagione

Nel giorno delle celebrazioni, il presidente Vangelis Marinakis ha annunciato il rinnovo di José Luis Mendilibar per un’altra stagione. Il tecnico spagnolo, artefice della storica vittoria in Conference League e protagonista di una cavalcata che ha portato l’Olympiacos a +7 sull’AEK Atene, ha firmato un nuovo contratto fino al 2026.

Fiducia totale nel tecnico basco

L’annuncio è arrivato al “Georgios Karaiskakis”, con il direttore sportivo Darko Kovacevic che ha celebrato il rinnovo con un post sui social: “100 anni di Olympiacos. Continuiamo con nuove vittorie.” Un segnale forte dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Bodo Glimt nei sedicesimi di Europa League.

Una tradizione che si ripete

Curiosamente, il rinnovo di Mendilibar arriva esattamente un anno dopo un altro momento difficile: nel 2024, il tecnico basco fu confermato dopo un pesante 4-1 contro il Maccabi Tel Aviv. Il finale? L’Olympiacos ribaltò la situazione con un clamoroso 6-1 e finì per sollevare il trofeo della Conference League, battendo la Fiorentina per 1-0.

Marinakis: “Dopo le sconfitte rinnoviamo Mendilibar”

Il patron Marinakis ha scherzato sulla decisione: “È nostra abitudine rinnovare il contratto del mister dopo una sconfitta europea. Speriamo che giovedì si ripeta la storia: vinciamo e andiamo fino in fondo!”. Un augurio che i tifosi biancorossi sperano possa trasformarsi in realtà.

