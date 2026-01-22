 Salta al contenuto
Oltre a Napoli e Juve, anche la Fiorentina punta Maldini: le ultime

Samuele Zarlenga
2 min
Daniel Maldini Atalanta ufficiale

Daniel Maldini è sempre più lontano dall’Atalanta ed è conteso dalle big di Serie A. Ad inizio mercato era vicinissimo alla Lazio ma poi i biancocelesti non hanno affondato definitivamente il colpo per assicurarsi l’ex Spezia. Negli ultimi giorni sia Juve che Napoli hanno mostrato gradimento per il giocatore: i bianconeri sono alla ricerca di un vice Yildiz, mentre i partenopei aspettano l’ufficialità della cessione di Lang al Galatasaray per operare in entrata. Tuttavia, nelle ultime ore, è stato registrato un forte interesse per il classe 2001 anche da parte della Fiorentina.

FIORENTINA, OBIETTIVO MALDINI PER LA TREQUARTI: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Viola starebbe seriamente pensando al figlio d’arte, il quale viene valutato dalla Dea 15 milioni di euro. La volontà della Fiorentina è tentare di abbassare il prezzo facendo leva sulla volontà del giocatore di trovare maggior minutaggio, visto che, in questa stagione, è stato impiegato in campo con il contagocce sia da Juric prima che da Palladino ora. Si attendono aggiornamenti per capire se Maldini in direzione Firenze possa rappresentare una pista concreta o solo una suggestione.

