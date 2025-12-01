Okoye incanta l’Udinese e attira Inter, Juventus e club inglesi

1 Dicembre 2025

Interesse crescente per Maduka Okoye

Le prestazioni di Maduka Okoye stanno diventando uno dei temi più discussi della stagione. Il portiere dell’Udinese, arrivato nell’agosto 2023, ha dato solidità alla squadra friulana e ha attirato l’attenzione di diversi top club. In Serie A ha collezionato 7 presenze mostrando reattività, leadership e una maturità che ha sorpreso anche gli osservatori più scettici.

Inter e Juventus seguono il portiere nigeriano

Da settimane si parla di un forte interesse di Inter e Juventus, entrambe alla ricerca di profili affidabili per il futuro. I due club stanno monitorando la situazione con attenzione, consapevoli che il nazionale nigeriano – 18 presenze con la sua selezione – unisce prospettiva e rendimento immediato. Analizziamolo: le sue uscite alte, la sua struttura fisica e la capacità di coprire la porta lo rendono un profilo ideale per le big della Serie A.

La pista inglese resta viva

Non è un segreto che Okoye piaccia anche in Premier League. Il Bournemouth aveva sondato il terreno la scorsa estate e in Inghilterra il suo nome continua a circolare. Il portiere ha un mercato ampio e in crescita, rafforzato da un contratto fino al 2028 e da una valutazione stimata in 7,5 milioni di euro secondo Transfermarkt.

Scenario futuro

L’Udinese sa di avere tra le mani un giocatore destinato a crescere ancora. Le prossime settimane diranno se l’interesse delle grandi si trasformerà in mosse concrete, ma il percorso di Maduka Okoye è ormai chiaro: è uno dei portieri più osservati della stagione.

