Okoye incanta l’Udinese e attira Inter, Juventus e club inglesi
Foto © Stefano D’Offizi
Interesse crescente per Maduka Okoye
Le prestazioni di Maduka Okoye stanno diventando uno dei temi più discussi della stagione. Il portiere dell’Udinese, arrivato nell’agosto 2023, ha dato solidità alla squadra friulana e ha attirato l’attenzione di diversi top club. In Serie A ha collezionato 7 presenze mostrando reattività, leadership e una maturità che ha sorpreso anche gli osservatori più scettici.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Inter e Juventus seguono il portiere nigeriano
Da settimane si parla di un forte interesse di Inter e Juventus, entrambe alla ricerca di profili affidabili per il futuro. I due club stanno monitorando la situazione con attenzione, consapevoli che il nazionale nigeriano – 18 presenze con la sua selezione – unisce prospettiva e rendimento immediato. Analizziamolo: le sue uscite alte, la sua struttura fisica e la capacità di coprire la porta lo rendono un profilo ideale per le big della Serie A.
La pista inglese resta viva
Non è un segreto che Okoye piaccia anche in Premier League. Il Bournemouth aveva sondato il terreno la scorsa estate e in Inghilterra il suo nome continua a circolare. Il portiere ha un mercato ampio e in crescita, rafforzato da un contratto fino al 2028 e da una valutazione stimata in 7,5 milioni di euro secondo Transfermarkt.
Scenario futuro
L’Udinese sa di avere tra le mani un giocatore destinato a crescere ancora. Le prossime settimane diranno se l’interesse delle grandi si trasformerà in mosse concrete, ma il percorso di Maduka Okoye è ormai chiaro: è uno dei portieri più osservati della stagione.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League