Guillermo Ochoa, estremo difensore della Salernitana, ha parlato di un possibile futuro legato nuovamente al nostro Campionato

Guillermo Ochoa può esser considerato, al momento, una delle principali ancore di salvezza della Salernitana. Grazie ai numerosissimi interventi compiuti dal momento in cui è sbarcato in Campania, l’estremo difensore messicano sta riuscendo nell’impresa di rilanciare la propria carriera a livelli elevati. La carta d’identità indica trentotto primavere ma, il rendimento di un portiere entrato a guanti protesi nella storia del calcio messicano, non li dimostra affatto.

Alla luce di ciò, lo stesso Ochoa non ha nessuna intenzione di lasciare, tutt’altro. Intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, il portiere granata ha infatti dichiarato quanto segue. “La mia ambizione è quella di giocare la Champions League. In passato, il fatto che non disponessi del passaporto comunitario, ha sempre inciso negativamente in questo senso. Ora, alcuni club, tra cui Milan o Inter, sono perfettamente a conoscenza del fatto che, il passaporto, non sia più un problema. Posso continuare a dare il mio apporto con serietà e professionalità, in Italia come in Europa. Vedremo cosa accadrà da qui a giugno: le voci si rincorrono, ma non intendo assecondarle. Ci sono stati approcci con altri club, ma non ha senso parlarne ora”.

