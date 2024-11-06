Nuovo tecnico Rennes: Massara lavora per Sergio Conceicao

Anthony Ferrara · Pubblicato il 6 Novembre 2024 · Aggiornato il 6 Novembre 2024

Nuovo tecnico Rennes: Frederic Massara, DS del club francese e con un passato in Italia, avrebbe contattato Sergio Conceicao: le ultime

NUOVO TECNICO RENNES CONCEICAO – Una sola vittoria nelle ultime cinque partite (quella contro il Le Havre per una rete a zero) e una classifica molto deficitaria, assolutamente non in linea con le ambizioni di una squadra che punta alla qualificazione per le Coppe Europee. L’ultima debacle contro l’Auxerre, squadra che ha sconfitto il Rennes con un perentorio 4-0, potrebbe costare carissimo a Julien Stephan, tecnico il cui destino sulla panchina del Rennes appare, ormai, segnato. Stando a quanto riportato da Footmercato, un’idea più che concreta per la sparizione dell’attuale allenatore condurrebbe da Sergio Conceicao.

L’ex tecnico del Porto, nonché vecchia conoscenza del calcio italiano e Mister più volte accostato al Milan per il post Pioli nel corso dell’ultima estate a tinte rossonere, è attualmente svincolato in seguito alle ultime vicissitudini che si sono susseguite nel club lusitano. Frederic Massara, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe in contatto diretto con l’ex esterno di Inter, Parma e Lazio per sottoporgli un’offerta che vada di pari passo con le ambizioni di un club che tenterà di emergere dai bassifondi della Ligue 1, il massimo campionato francese.

L’eventuale ingaggio del portoghese coinciderebbe con la seconda avventura in terra transalpina per Conceicao, il quale allenò il Nantes prima della fortunatissima esperienza pluriennale al Porto, costellata da trofei in serie. Massara bussa alla porta di Conceicao: il tecnico potrebbe anche aprire alla possibilità di tornare al lavoro a breve termine.

