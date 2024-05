Lionel Scaloni, tecnico dell’Argentina Campione del Mondo in Qatar, sarebbe un nome sondato dal Milan per il post Stefano Pioli: le ultime

Non tende ad assestarsi il casting redatto dal Diavolo per il post Stefano Pioli, tecnico che, con ogni probabilità, si è giocato le ultime chance di permanenza al Milan nel terribile trittico andata e ritorno di Europa League, contro la Roma di De Rossi, nonché nel lunedì nero coinciso con la sesta sconfitta consecutiva in un Derby e il conseguente Scudetto vinto, nel corso di quella stessa serata, dall’Inter. Proprio per questo, dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, al momento non preventivati, la società rossonera si sarebbe ritrovata spiazzata in quanto abbastanza sicura di poter affidare la squadra al tecnico parmense nell’ultimo anno di contratto a disposizione di Pioli.

Ora, dunque, sarebbe corsa contro il tempo. Di sicuro, al momento, ci sarebbe solamente l’identikit stilato dal Diavolo che soddisfi i requisiti subordinati alla metodologia di lavoro, al modulo utilizzato (4-3-3 o 4-2-3-1) e alle caratteristiche caratteriali del nuovo tecnico chiamato a riscattare una stagione più nera, che rossa. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe, tra gli altri, contattato anche l’entourage di Lionel Scaloni, tecnico dell’Argentina ed ex terzino della Lazio vincolato da un contratto con l’albiceleste fino al 2026.

Il Commissario Tecnico, tuttavia, risulterebbe un outsider del testa a testa ormai definito in queste ultime ore, che vede una bagarre lusitano/olandese identificata in Fonseca e Mark Van Bommel, ex centrocampista rossonero e compagno d’avventura di Ibrahimovic al Milan.

Oltre all’articolo: “Nuovo tecnico Milan, contatto anche con Scaloni, ma è testa a testa fra due nomi”, leggi anche: