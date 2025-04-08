Nuovo DS Milan, Furlani alla scelta: D’Amico in pole; Manna…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 8 Aprile 2025 · Aggiornato il 8 Aprile 2025

A Casa Milan, riparte il casting per il nuovo DS chiamato a comporre la rosa 2025/2026: Tony D’Amico primo della lista; Manna e gli altri…

NUOVO DS MILAN D’AMICO – La caccia al nuovo Direttore Sportivo da inserire nell’organigramma di Casa Milan sembrava essere conclusa con la nomina di Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham per il quale la strada verso via Aldo Rossi si è, improvvisamente, riempita di ostacoli insormontabili. Così, Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del club rossonero, ha ufficialmente riaperto i colloqui in quel di Londra, con le tempistiche già molto avanzate in termini di programmazione della prossima stagione sportiva. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nel borsino per il ruolo sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Tony D’Amico.

Attualmente sotto contratto con l’Atalanta, l’ex dirigente dell’Hellas possiede i requisiti richiesti dal Diavolo per far riemergere il Milan dall’inferno di una stagione troppo travagliata, con il nono posto in Serie A e l’unica gioia conseguita nel deserto arabo, con la conquista della SuperCoppa Italiana. Italiano, vincente e disposto a integrarsi in un gruppo di lavoro che, al momento, a dir il vero, non ha funzionato granché. D’Amico ha notevolmente contribuito a rendere bellissima la Dea anche in ambito europeo e non sarà certamente semplice portarlo via da Zingonia.

Molto più complicate le piste che condurrebbero a Giovanni Sartori e Manna, rispettivamente figure di spicco del Bologna e del Napoli, con i due club intenzionati a trattenere i propri dirigenti evitando di rinforzare una diretta concorrente pronta a rialzare la testa in vista della prossima stagione. Da non sottovalutare, infine, la candidatura di Igli Tare, ex dirigente della Lazio attualmente svincolato e, dunque, pista nettamente più semplice da perseguire per l’immediato futuro. Il Diavolo, nel frattempo, sfoglia una margherita dalla quale verrà intrapresa anche la scelta per il prossimo tecnico. La stagione 2025/2026 è già dietro l’angolo.