Competenza, esperienza ventennale in questo tipo di missioni salvezza, senso di appartenenza nei confronti di una città innamorata della propria squadra: l’avvicendamento in panchina che porterà l’Udinese a esonerare Gabriele Cioffi, dovrà fare riferimento anche a queste componenti. Il club, dunque, secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, avrebbe definitivamente sciolto le riserve contattando la coppia Edoardo Reja e Giampiero Pinzi, rispettivamente friulano doc, il tecnico, ed ex calciatore bianconero per diverse stagioni, quasi tredici, l’ex centrocampista.

Quella di Pinzi a Udine, tra l’altro, non sarebbe la prima esperienza in panchina, anche se da vice, in bianconero: l’ex mediano ha, infatti, già ricoperto un ruolo di rilievo nello staff tecnico friulano dal 2019 al 2022, prima di passare al Verona. Il tandem Pinzi–Reja avrebbe definitivamente sorpassato le candidature di Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni, le quali venivano indicate come corsie preferenziali per l’immediato futuro della guida tecnica dei friulani.

Entro la giornata di domani, l’esonero Cioffi dovrebbe essere comunicato dalla stessa società; poi, giovedì, la squadra sarà chiamata, quantomeno, a tener stretto il pareggio conseguito nei primi 71 minuti del match dello scorso 14 aprile contro la Roma, sospeso per il problema occorso a N’Dicka. Reja e Pinzi dovrebbero ratificare un accordo fino a giugno, nel tentativo di condurre la squadra alla salvezza.

AGGIORNATA: Secondo Sky Sport, è Fabio Cannavaro vicino all’Udinese. Pinzi dovrebbe entrare a far parte dello staff.

