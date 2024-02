Nuovo allenatore Salernitana: Fabio Liverani, ex allenatore del Lecce, avrebbe definitivamente superato Ballardini per guidare i campani

La sconfitta interna per tre reti a uno tra le mura amiche nell’anticipo di venerdì, contro l’Empoli, ha acuito lo stato di crisi della Salernitana di Filippo Inzaghi, al quale sarebbe già stato comunicato l’esonero in mattinata. Malgrado la forte candidatura di Davide Ballardini quale indiziato numero uno per la sostituzione dell’ex centravanti e tecnico del Milan, alla fine, dovrebbe spuntarla Fabio Liverani, allenatore premiato con la Panchina d’argento dopo la splendida cavalcata del Lecce nel 2018/2019.

L’ex centrocampista del Perugia e della Lazio, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, sarebbe stato contattato in queste ultime ore e avrebbe già dato il proprio assenso alla nuova avventura alla guida dei campani. Le difficoltà prevalentemente economiche nel raggiungere un accordo con Ballardini, considerando il contratto in essere con la Cremonese con scadenza fissata nel 2025 e a cifre onerose, avrebbe alimentato ulteriormente uno stop ormai definitivo all’affare. La Salernitana dovrebbe sciogliere le riserve a stretto giro di posta, con Liverani pronto a subentrare in corsa in una situazione non certo idilliaca, ma forte di una rosa rafforzata dal mercato di gennaio.

