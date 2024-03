Nuovo allenatore Lecce: Luca Gotti, ex tecnico dell’Udinese, ha nettamente superato Leonardo Semplici nella corsa alla panchina salentina

Una sola vittoria negli ultimi quattro mesi, contro la Fiorentina e tanti risultati negativi consecutivi che preoccupano una piazza, invece, estasiata da un avvio di stagione folgorante. Il Lecce cerca nuovamente serenità e identità di gioco per evitare lo spettro della Serie B, distante ormai solamente un punto, dopo i tre punti ottenuti dall’Udinese sul campo della Lazio nel posticipo andato in scena ieri sera, all’Olimpico. In tal senso, Luca Gotti, ex tecnico proprio dei friulani, dovrebbe essere il grande favorito per la sostituzione di Roberto D’Aversa, allenatore esonerato nella giornata di ieri dopo il violento gesto compiuto nei confronti di Thomas Henry, centravanti dell’Hellas Verona.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Gotti avrebbe superato nelle gerarchie dei desiderata del Presidente, Sticchi Damiani, Leonardo Semplici, attualmente svincolato. Luca Gotti, al contrario, risulta ancora vincolato da un contratto scadente il 30 giugno con lo Spezia, per un’esperienza iniziata nell’estate 2022 e terminata con largo anticipo, il 15 febbraio 2023, con la squadra ligure diciassettesima in Serie A, frutto di diciannove punti raccolti in ventidue giornate. Ora, la sempre più probabile avventura a Lecce, nel tentativo di rianimare una squadra che pare aver perso l’entusiasmo di inizio stagione.

