Nuovo allenatore Juventus, Buffon spalanca le porte a Spalletti

Anthony Ferrara · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Buffon, ex bandiera della Juventus e attuale dirigente della Nazionale, ha indicato in Spalletti l’allenatore giusto per i bianconeri

BUFFON SPALLETTI ALLENATORE JUVENTUS – Gianluigi Buffon vota Luciano. Nessun dubbio, per l’ex leggenda della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale italiana, sul profilo adatto per il nuovo restyling della Vecchia Signora in vista del prosieguo della stagione, per le risalite in Serie A e in Champions League. Luciano Spalletti, ex Commissario Tecnico degli azzurri e, al momento, svincolato dopo l’esperienza alla guida dell’Italia, sarebbe l’uomo giusto al quale affidarsi. L’ex estremo difensore della Juventus ha spalancato le porte all’esperienza e alla sagacia tattica del Mister del Napoli, Campione d’Italia 2022/2023, attraverso parole di stima:

“Il nuovo allenatore della Juventus? Spalletti è assolutamente il profilo giusto dal quale ripartire. Sarebbe il tecnico perfetto per qualsiasi big con grandi ambizioni di vertice”, ha dichiarato a margine dell’evento per il centenario de Il Corriere dello Sport. Un’investitura, quella di Gianluigi Buffon, che rispecchia anche le intenzioni della stessa dirigenza della Juventus nella caccia al prossimo tecnico chiamato a sostituire Igor Tudor, Mister croato sollevato dall’incarico dopo aver raggiunto la peggior striscia di risultati consecutivi degli ultimi sedici anni.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, però, gli altri candidati forti per la corsa al ruolo per la panchina della Juventus sarebbero Roberto Mancini e Raffaele Palladino, mentre non troverebbero riscontro le voci per un clamoroso ritorno di Zinedine Zidane, ex centrocampista la cui ultima esperienza da tecnico risale al 2021. Buffon, intanto, vota Luciano per reindirizzare la rotta della stagione bianconera. Spalletti è il candidato principe per la risalita della china da parte della Vecchia Signora.

