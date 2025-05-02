Nuno Tavares verso l’addio alla Lazio: il Milan resta vigile

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Maggio 2025

Una stagione complicata per il terzino portoghese

L’avventura di Nuno Tavares con la maglia della Lazio potrebbe concludersi dopo un solo anno. Il laterale lusitano ha vissuto una stagione tormentata dagli infortuni, in particolare a partire da dicembre, periodo in cui la sua continuità è venuta meno. Il suo rendimento altalenante, condizionato dai problemi fisici, ha sollevato dubbi sulla sua permanenza nella rosa biancoceleste.

Il Milan osserva con attenzione

Nel corso della sessione invernale di mercato, il Milan aveva mostrato un forte interesse per Nuno Tavares, valutandolo come possibile innesto per la fascia sinistra. I rossoneri, alla ricerca di alternative affidabili in quel settore del campo, non hanno mai smesso di monitorare la situazione del classe 2000. Oltre al club di Serie A, altre società europee stanno valutando l’opportunità di investire su un profilo giovane ma già esperto a livello internazionale.

Le richieste economiche della Lazio

Il presidente Claudio Lotito ha fissato il prezzo di Nuno Tavares tra i 40 e i 45 milioni di euro. Tuttavia, il 40% dell’eventuale somma incassata dovrà essere corrisposto all’Arsenal, club proprietario del cartellino prima del suo approdo in Serie A. Questo vincolo condiziona le strategie della Lazio, che dovrà ponderare bene ogni offerta per massimizzare il ritorno economico.

Un futuro ancora incerto

La situazione resta in evoluzione. Se da un lato il giocatore desidera rilanciarsi dopo una stagione complessa, dall’altro la Lazio valuta attentamente ogni mossa, anche alla luce del possibile assalto del Milan e di altri club europei.

