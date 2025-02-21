Nuno Tavares, protagonista in Serie A: il Milan prepara l’assalto
Stagione da protagonista, i grandi club europei lo osservano
Le prestazioni di Nuno Tavares in serie a non sono passate inosservate. Il laterale portoghese, attualmente in forza alla lazio, sta disputando una stagione di alto livello, attirando l’attenzione di diversi top club europei, tra cui il milan. La sua crescita esponenziale lo ha reso uno dei terzini più interessanti del campionato italiano, aumentando sensibilmente il suo valore di mercato.
Lazio pronta al riscatto, ma il futuro resta incerto
La Lazio ha già pianificato di esercitare l’opzione di riscatto fissata a 5 milioni di euro, a cui si aggiungono 4 milioni di bonus. Inoltre, l’accordo prevede una clausola del 20% sulla futura rivendita a favore dell’Arsenal, attuale proprietario del cartellino. Nonostante l’intenzione del club biancoceleste di trattenerlo, il forte interesse del Milan e di altre squadre europee potrebbe cambiare le carte in tavola.
Valutazione in crescita, il Milan studia la strategia
Attualmente, il valore di Nuno Tavares si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che il Milan sta valutando attentamente. La dirigenza rossonera potrebbe tentare l’affondo in estate, soprattutto se dovessero concretizzarsi cessioni in quel ruolo. La concorrenza è agguerrita, ma il club di San Siro potrebbe fare leva sulla volontà del giocatore di continuare a crescere in un contesto competitivo come quello milanista.
