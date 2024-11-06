Nuno Tavares: “M’ispiro a Alaba. Sulla Nazionale e il futuro…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 6 Novembre 2024 · Aggiornato il 7 Novembre 2024

Nuno Tavares, sorpresa assoluta della Lazio e della Serie A, è intervenuto su diversi argomenti: dal futuro alla Lazio, alla Nazionale

NUNO TAVARES FUTURO NAZIONALE – Un moto costante e perpetuo sulla fascia. Un terzino che sta ampiamente mostrando il proprio valore sin dai primissimi scorci di questa nuova stagione, anche in virtù degli otto assist in altrettante gare del massimo campionato italiano. Tra le sorprese, in senso assoluto, di quest’annata non potrebbe non essere menzionato un portoghese sbarcato a Roma via Londra, sponda Arsenal: Nuno Tavares. Protagonista assoluto del grande avvio della Lazio, con continue sgroppate sulla sinistra che ne stanno già consacrando il marchio di fabbrica a livello internazionale, il ventiquattrenne esterno è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League tra i capitolini e il Porto per disquisire in merito all’eventuale chiamata della Nazionale portoghese e riguardo il proprio futuro. Ecco un estratto delle dichiarazioni di Tavares:

“Stiamo andando benissimo, con risultati positivi in serie e vogliamo seguire le direttive di mister Baroni per continuare così. Credo che questa squadra stia esponendo il proprio potenziale, ma non solo adesso: già nelle partite contro Milan, Fiorentina, si stava intravedendo il nostro gioco pur non conquistando la vittoria. Per quanto riguarda il paragone con Cancelo, credo di possedere più le caratteristiche di Alaba; sull’eventuale chiamata della Nazionale portoghese, posso dire che la gestirei con naturalezza, esattamente come questo periodo alla Lazio. In futuro, vorrei continuare a crescere e migliorare il mio livello di gioco e le parole del Presidente Lotito in merito alla mia valutazione da 70 milioni di euro non possono che gratificarmi. Lo ringrazio tanto e dimostra l’affetto che tutto l’ambiente mi ha mostrato sin dai primi momenti a Roma”, ha chiosato Tavares.