Nuno Tavares, la Lazio pronta a cederlo: ecco la valutazione
Foto © Stefano D’Offizi
Nuno Tavares verso l’addio?
La posizione di Nuno Tavares resta uno dei temi più caldi in casa Lazio. Il club biancoceleste sarebbe disposto a valutare la sua cessione già nel mercato di gennaio. La richiesta si aggira tra i 20 e i 25 milioni, cifra che permetterebbe comunque un margine rilevante rispetto ai cinque milioni investiti per acquistarlo dall’Arsenal. Resta però il vincolo della percentuale sulla rivendita: il 40% dell’incasso andrebbe infatti riconosciuto al club londinese.
Una valutazione complessa per la Lazio
La Lazio aveva sperato di ottenere tra i 30 e i 40 milioni solo un anno fa, ma lo scenario attuale appare diverso. Il rendimento del terzino portoghese è stato altalenante e non ha mai trovato una vera continuità nel sistema di Maurizio Sarri. La società ritiene comunque che l’operazione possa generare un ritorno economico interessante, pur non raggiungendo le stime più ottimistiche della scorsa stagione.
Il giocatore spinge per una nuova avventura
Le caratteristiche tecniche di Nuno Tavares non sembrano conciliarsi con le richieste tattiche di Sarri, e questo ha alimentato una distanza sempre più marcata. Il terzino, infatti, avrebbe manifestato in più occasioni la volontà di rilanciare la propria carriera altrove. In Europa non mancano squadre disposte a puntare su di lui, attratte dalla sua fisicità e dalla capacità di incidere in fase offensiva.
Il mercato invernale potrebbe così segnare la separazione tra il giocatore e il club. La sensazione è che le strade siano già tracciate.
