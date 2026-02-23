Nunez fuori dall’Al Hilal: Juventus e Atletico in corsa

Il nome di Darwin Nunez torna al centro del mercato internazionale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’attaccante uruguaiano è stato escluso dalla rosa dell’Al Hilal per la Saudi Pro League dopo l’arrivo di Karim Benzema. Al momento, Nunez è impiegato soltanto nella Champions League asiatica. Un segnale chiaro: in estate il suo futuro sarà un tema caldo.

Scenario estivo aperto

La decisione del club saudita apre inevitabilmente a riflessioni. Nunez rappresenta un profilo potente, diretto, capace di attaccare la profondità con continuità. Caratteristiche che lo rendono appetibile sul mercato europeo.

Secondo Team Talk, diversi club stanno seguendo la situazione. In Premier League si sono mossi Newcastle e Tottenham, ma attenzione anche alla Liga, dove l’Atletico Madrid avrebbe manifestato interesse concreto.

La posizione della Juventus

In Italia osserva con attenzione la Juventus. Il club bianconero valuta profili offensivi in vista della prossima stagione e Nunez offre un’identità diversa rispetto ad altre opzioni. Più esplosivo e verticale.

Resta sul tavolo anche l’alternativa Joshua Zirkzee, oggi al Manchester United, profilo tecnico e associativo. La dirigenza juventina monitora entrambi gli scenari, pronta a cogliere eventuali aperture economiche.

Il mercato estivo si preannuncia movimentato. E il nome di Darwin Nunez è destinato a tornare protagonista nelle prossime settimane.