Numeri chiari: la Juventus subisce il doppio dei gol senza Bremer

Cosa dicono i dati

Nel corso della sua carriera con la juventus, Bremer ha disputato circa 76 partite di serie a fino alla stagione 2024–25. In quella stagione, la Juventus ha subito circa 35 gol in campionato (0,92 reti a partita), con Bremer presente nella maggior parte delle gare.

I primi dati del 2025–26 suggeriscono che, nelle partite in cui Bremer gioca, la Juventus mantiene una maggiore stabilità difensiva — ad esempio, con metà delle gare concluse senza subire gol e una media inferiore a una rete incassata a incontro.

Anche nelle competizioni europee, la sua presenza è associata a un miglior controllo difensivo, segno che la sua influenza va oltre i confini della Serie A.

Perché la sua assenza si fa sentire

Quando Bremer non è disponibile, la Juventus mostra spesso una maggiore vulnerabilità nel reparto arretrato. La sua presenza è strettamente legata a una percentuale più alta di “clean sheet” e a un numero inferiore di reti subite.

L’eccellenza di Bremer nei duelli e nel gioco aereo lo rende indispensabile, soprattutto nelle sfide ad alta intensità contro avversari di livello. Senza di lui, la difesa perde non solo la sua solidità fisica ma anche la stabilità organizzativa.

Ruolo tattico e importanza

Sotto la guida di Spalletti, la Juventus adotta spesso un sistema di gioco che richiede difensori centrali capaci non solo di difendere in modo tradizionale, ma anche di avviare l’azione dal basso.

Bremer incarna perfettamente questo profilo: la sua precisione nei passaggi, la calma in fase di impostazione e la capacità di leggere il gioco permettono alla Juventus di mantenere equilibrio e compattezza anche sotto pressione.

Guardando avanti: cosa deve fare la Juventus

Gestire con attenzione il recupero fisico di Bremer per ritrovare la solidità difensiva.

Rafforzare la profondità della rosa per garantire alternative affidabili in sua assenza.

Valorizzare la sua superiorità nel gioco aereo e l’intelligenza tattica all’interno del sistema di squadra.

Mantenere continuità nelle scelte difensive per costruire intesa e fiducia nel reparto arretrato.

Conclusione

Nel calcio moderno, una difesa stabile resta un elemento essenziale. Per la Juventus, i dati parlano chiaro: quando Gleison Bremer è in campo, la squadra subisce meno gol, mantiene più spesso la porta inviolata e gestisce meglio le partite.

La sua assenza per infortunio ha evidenziato quanto sia centrale nella struttura bianconera. Con l’avanzare della stagione 2025–26, la capacità della Juventus di ritrovare solidità difensiva dipenderà in gran parte dal suo ritorno: una conferma che il miglior scudo dei bianconeri è il difensore brasiliano al cuore della loro linea arretrata.