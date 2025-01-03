Ntoi nel mirino del Venezia: futuro in Serie A per il talento greco?

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 3 Gennaio 2025 · Aggiornato il 3 Gennaio 2025

Il 22enne Andreas Ntoi, nato ad Atene il 2 febbraio 2003 e di origini albanesi, ha perso spazio nell’Olympiacos sotto la guida di José Luis Mendilibar. Nonostante il rinnovo fino al 2028 ottenuto grazie alle ottime prestazioni della scorsa stagione, il difensore centrale – e all’occorrenza anche mediano difensivo – si trova ora relegato ai margini della squadra.

L’assenza di continuità lo ha spinto a valutare nuove opportunità, e tra queste figura un possibile approdo in Serie A. Tra le opzioni, il Venezia si sarebbe già mosso concretamente, avviando contatti con il giocatore e il suo entourage. Ntoi, attratto dalla possibilità di confrontarsi in un campionato competitivo come quello italiano, sembra favorevole all’idea di trasferirsi, nonostante la delicata posizione di classifica del club veneto, attualmente 19° in campionato.

La sua esperienza europea, inclusa la titolarità nella vittoria contro il Ferencváros in Conference League e il debutto in nazionale greca contro Malta, rende Ntoi un profilo interessante per il Venezia, che cerca rinforzi per risollevare la stagione. Il trasferimento potrebbe rappresentare un’occasione cruciale per il giovane greco di rilanciarsi in un contesto più stimolante.

