Nottingham Forest travolge il Liverpool: 3-0 ad Anfield
La caduta del Liverpool
La vittoria del Nottingham Forest ad Anfield contro il Liverpool segna uno dei risultati più sorprendenti della stagione di Premier League. Il 3-0 finale racconta molto più di una semplice giornata storta. La squadra di Sean Dyche ha imposto ritmo, ordine e aggressività, lasciando i campioni d’Inghilterra dell’anno scorso all’undicesimo posto e in una spirale negativa che preoccupa.
I padroni di casa avevano iniziato con intensità. Occasioni per McAllister e Kerkez avevano acceso lo stadio, ma la fragilità difensiva dei Reds è riemersa con forza. Al 33′ il difensore brasiliano Murillo ha firmato l’1-0, preludio a una prestazione magistrale degli ospiti. Poco dopo Igor Jesus aveva trovato il raddoppio, poi annullato per un tocco di mano.
Il dominio del Nottingham Forest contro il Liverpool
L’avvio della ripresa ha confermato il trend. Savona ha segnato il 2-0 al 46’, colpo che ha indirizzato definitivamente la gara. Il 3-0 è arrivato al 78’ con Gibbs-White, rapido sul tap-in dopo una grande iniziativa di Hutchinson e la respinta di Alisson.
Il malessere dei Reds
A fine gara, il capitano Virgil Van Dijk ha espresso frustrazione e autocritica. Il difensore ha parlato di gol concessi con troppa leggerezza, nervosismo crescente e responsabilità da condividere in gruppo. Il suo messaggio è chiaro: il Liverpool deve reagire subito per non compromettere la stagione.
