Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco

Forest a caccia di un nuovo centravanti

Il Nottingham Forest accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Arnaud Kalimuendo, passato all’Eintracht Francoforte in prestito. La dirigenza inglese ha ristretto il campo a quattro profili per completare il reparto offensivo e tra questi spicca Mehdi Taremi, oggi all’Olympiacos.

La lista dei candidati

Il nome dell’attaccante iraniano figura in una shortlist che comprende anche Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton, Artem Dovbyk della Roma e Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe. Profili diversi per età, costo e caratteristiche, ma con un comune denominatore: garantire affidabilità immediata in Premier League.

I numeri di Taremi

A 33 anni, Taremi porta con sé esperienza internazionale e numeri solidi. Con la nazionale dell’Iran ha segnato 54 gol in 100 presenze, mentre in Super League Greca ha già messo a referto sette reti in dieci partite. Il contratto con l’Olympiacos scade nel giugno 2027 e la valutazione di Transfermarkt si aggira sui 2,5 milioni di euro.

Un asse che facilita l’operazione

C’è un dettaglio che rende Taremi una pista concreta: Nottingham Forest e Olympiacos condividono la proprietà di Evangelos Marinakis. Un fattore che potrebbe semplificare tempi e modalità dell’operazione, qualora il club inglese decidesse di puntare su di lui per affiancare Chris Wood e Igor Jesus. Ecco il punto: costo ridotto, conoscenza del contesto europeo e margini di manovra favorevoli. Una combinazione che il Forest sta valutando con attenzione.