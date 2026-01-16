Foto © Stefano D’Offizi

Il futuro di Davide Frattesi sembra essere sempre più lontano da Milano. Il minutaggio limitato con Inzaghi prima e Chivu poi sta spingendo il centrocampista a voler cambiare aria per cercare quella continuità che con l’Inter non ha mai avuto, anche in ottica Nazionale. Qualche giorno fa si vociferava un possibile interesse del Galatasaray, ma non c’è stato nulla di concreto. Il club che invece potrebbe fare sul serio per l’ex Sassuolo è il Nottingham Forest, che già aveva cercato il centrocampista in estate.

FRATTESI NEL MIRINO DEL NOTTINGHAM FOREST: SERVONO 35 MILIONI

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Tricky Trees avrebbero avviato i contatti con l’entourage del giocatore per provare a trovare un principio di accordo. Tuttavia, l’Inter non ha intenzione di fare sconti: operazione a titolo definitivo a non meno di 35 milioni di euro, cifra che, per un club di Premier League, non dovrebbe rappresentare un problema. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva e, qualora il Nottingham Forest decidesse di affondare il colpo, i nerazzurri potrebbero avere un buon tesoretto da investire per rinforzare la rosa. Si attendono aggiornamenti.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Singo offerto all’Inter: il Galatasaray chiede 30 milioni Calciomercato News

Oltre a: “Nottingham Forest su Frattesi: l’Inter fissa il prezzo” leggi anche: