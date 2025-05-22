Nottingham Forest punta su Zaccagni, Gibbs-White verso il City

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Maggio 2025

Nottingham Forest prepara l’assalto a Mattia Zaccagni

Il Nottingham Forest si prepara a un’importante operazione di mercato puntando su Mattia Zaccagni, uno dei centrocampisti più ambiti della Serie A. L’interesse nei confronti del giocatore della Lazio nasce in un contesto in cui Morgan Gibbs-White potrebbe lasciare il City Ground nella prossima sessione estiva.

Gibbs-White corteggiato dal Manchester City

Dopo essersi imposto come elemento chiave nel progetto di Nuno Espirito Santo, che ambisce a un posto in Champions League, Gibbs-White attira le attenzioni di squadre di alto profilo, con il Manchester City in prima linea. Sebbene il centrocampista inglese non stia spingendo per la partenza, il richiamo di lavorare con Pep Guardiola potrebbe risultare irresistibile.

Zaccagni, il profilo ideale per il progetto di Nuno

Mattia Zaccagni, 10 presenze con la nazionale italiana, è inserito nella lista di possibili rinforzi stilata da Nuno e da Pedro Ferreira, Head of Recruitment. L’ex Hellas Verona ha segnato 10 reti in 47 partite con la Lazio ed è apprezzato per la sua disciplina tattica e la capacità di lavorare con impegno, caratteristiche fondamentali nel sistema di gioco di Forest.

Un investimento sostenibile per il Nottingham Forest

Nonostante un contratto fino al 2029, il prezzo richiesto per Zaccagni sarebbe inferiore alla metà dei 70 milioni sterline che il club potrebbe incassare dalla cessione di Gibbs-White. Con un posto assicurato nelle competizioni europee, il Nottingham Forest punta a rafforzare la rosa per consolidare il proprio progetto ambizioso.

