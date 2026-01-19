Nottingham Forest punta Olivera: il Napoli valuta la cessione

Il Nottingham Forest ha messo nel mirino Mathias Olivera, terzino uruguaiano del Napoli, nel contesto di una possibile campagna di rinforzi in Premier League. Il club inglese segue con attenzione il difensore di 28 anni, pronto a valutare un trasferimento qualora il Napoli decidesse di muoversi sul mercato in uscita.

Situazione contrattuale e disponibilità

Arrivato al Napoli nel luglio 2022, Olivera ha un contratto fino a giugno 2030. La dirigenza partenopea considera la cessione solo se non si concretizzeranno le partenze di Lorenzo Lucca e Noa Lang, strategicamente prioritarie per liberare spazio in rosa e bilancio.

Carriera e rendimento

In questa stagione, Olivera ha collezionato 12 presenze in Serie A, mentre con la nazionale uruguaiana ha raggiunto quota 33 partite, segnando due gol. Il terzino, noto per la sua solidità difensiva e la capacità di spinta sulla fascia sinistra, ha attirato l’interesse di diversi club europei. Il suo valore di mercato attuale è stimato in 18 milioni di euro da Transfermarkt.

Prospettive di mercato

Il possibile trasferimento al Nottingham Forest dipenderà da come evolveranno le operazioni del Napoli in uscita. Se il club azzurro non concretizzerà altre cessioni, Olivera potrebbe rappresentare una pedina negoziabile, con la Premier League pronta a offrirgli una nuova sfida competitiva e internazionale.