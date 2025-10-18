 Salta al contenuto

Nottingham Forest-Postecoglou è già finita: ufficiale

Alessandro Collu
Postecoglou

Subito dopo lo 0-3  interno contro il Chelsea nella gara di Premier League da poco conclusa, ottava giornata 2025/26, il Nottingham Forest comunica l’esonero di Ange Postecoglou : l’effetto è immediato dopo “una serie di risultati e prestazioni deludenti” nei poco più di trenta giorni di lavoro del tecnico nato ad Atene.

Il Forest è al momento quart’ultimo ma i diretti avversari devono ancora giocare la rispettiva partita di questo turno: tra qualche giorno, ancora match casalingo contro il Porto in Europa League, partecipazione guadagnata grazie al sorprendente scorso campionato concluso al settimo posto.

