Nottingham Forest chiede Gosens, ma la Fiorentina non molla

Nelle ultime ore di mercato, il Nottingham Forest ha deciso di sondare un profilo di esperienza internazionale per il proprio reparto difensivo. Come riportato da fonti vicine alle trattative, il club inglese ha infatti chiesto informazioni formali alla Fiorentina sulla disponibilità di cedere il terzino tedesco Robin Gosens.

La mossa della squadra di Premier League riflette la volontà di rinforzare la fascia sinistra con un giocatore che conosce alla perfezione i più alti palcoscenici europei, avendo militato in Bundesliga, nell’Atalanta, nell’Inter e attualmente in Serie A. Tuttavia, la strada per portare il trentunenne a Nottingham appare, sin da subito, estremamente in salita.

I due ostacoli principali: la volontà della Fiorentina e del giocatore

La Fiorentina, guidata dal tecnico Paolo Vanoli, non ha alcuna intenzione di privarsi di un leader dello spogliatoio e di un titolare del proprio modulo in questo momento delicato della stagione. Il club viola considera Gosens un pilastro del progetto e ritiene che una sua eventuale partenza indebolirebbe significativamente la squadra sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

Anche la volontà del giocatore sembra essere un muro insormontabile. Robin Gosens, arrivato a Firenze nel luglio 2025 con un contratto fino al 2028, si troverebbe molto bene nel contesto viola. Fonti vicine all’ambiente confermano che il tedesco non ha espresso alcun desiderio di lasciare il club, anzi, intende rimanere a lottare insieme ai compagni per risollevare le sorti della squadra in un periodo complesso.

Un’offerta “fuori mercato” sarebbe l’unica via

Considerata la posizione di forza della Fiorentina e la felicità del giocatore, il Nottingham Forest potrebbe provare a forzare la mano solo con un’offerta economica definita “fuori mercato”. Si tratterebbe di una proposta ben superiore alla valutazione attuale del cartellino (stimata intorno ai 6 milioni di euro) che possa convincere il club italiano a riconsiderare la propria posizione.

Tuttavia, con il tempo a disposizione che si riduce drasticamente e senza segnali di cedimento da parte del giocatore, la trattativa viene già archiviata come molto complicata, se non quasi impossibile. Sembra probabile che Robin Gosens concluda la stagione a Firenze, continuando a essere un punto di riferimento per la Fiorentina di Vanoli.