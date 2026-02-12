 Salta al contenuto
Nottingham Forest, altro cambio: Dyche esonerato

Alessandro Collu
1 min
Nottingham Dyce

Il Nottingham Forest ha comunicato l’esonero del cinquantaquattrenne Sean Dyche come primo allenatore della squadra: fatale lo 0-0 casalingo nella gara giocata ieri contro il Wolverhampton, ultimo in classifica.

Dyce, ex tra le altre di Burnley ed Everton aveva preso il posto di Ange Postecoglou, sollevato dall’incarico a fine ottobre.

In Premier League, il Forest si trova tre punti sopra il terz’ultimo posto, occupato attualmente dal West Ham e sarà impegnato tra una settimana nel Playoff di Europa League contro il Fenerbahce, andata in Turchia; pochi giorni dopo, allo stadio City Ground arriva il Liverpool per poi dopo il ritorno di EL aprire marzo a Brighton.

Il club inglese ringrazia Sean e il suo staff per gli sforzi profusi e augura il meglio.

