Notizie calcio Napoli, ansia Rrahmani: speranza McTominay

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli prepara la trasferta di Bergamo con il fiato sospeso. Dopo il pareggio contro la Roma, l’attenzione si concentra sulle condizioni di Amir Rrahmani e Scott McTominay, due pedine centrali nello scacchiere di Antonio Conte.

Rrahmani, problema muscolare

Il difensore kosovaro è uscito malconcio dall’ultima gara, fermandosi dopo il rigore causato su Wesley. Le prime indicazioni parlano di un problema muscolare, ma saranno gli esami strumentali a definire l’entità dell’infortunio.

Ad oggi, la sua presenza contro l’Atalanta è in forte dubbio. Lo staff medico non si sbilancia sui tempi di recupero, anche se la sensazione è che non si tratti di uno stop leggero. Conte incrocia le dita: perdere Rrahmani in un momento chiave della stagione sarebbe un colpo pesante per la solidità difensiva.

McTominay verso il rientro

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Diverso il discorso per McTominay. Lo scozzese sta proseguendo il lavoro personalizzato e l’ottimismo cresce. Dopo il secondo riposo forzato, le sue risposte in settimana a Castel Volturno saranno decisive per capire se potrà almeno rientrare tra i convocati.

La sfida del Gewiss Stadium pesa nella corsa al vertice della Serie A. Il Napoli ha bisogno di certezze e recuperi. Le prossime ore chiariranno il quadro, ma una cosa è certa: a Bergamo servirà il miglior Napoli possibile.