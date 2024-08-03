Noah Okafor, il possibile asso nella manica del Milan per Abraham

Anthony Ferrara · Pubblicato il 3 Agosto 2024 · Aggiornato il 4 Agosto 2024

Mercato Milan: la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di mettere sul piatto della trattativa per Abraham il cartellino di Noah Okafor

Questione di caratteristiche, che potrebbero scatenare un effetto domino nel mercato di Milan e Roma, società impegnate nei colloqui per condurre Tammy Abraham a Milano, su espressa richiesta di Paulo Fonseca, nuovo tecnico rossonero. Peculiarità tecniche, che potrebbero completare un reparto avanzato della Lupa assolutamente stravolto dagli arrivi di Dovbyk e Soulè, individuate in Noah Okafor, attaccante svizzero e probabile asso nella manica a disposizione del Diavolo per concludere l’affare Abraham. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, a conferma di quanto espresso da altre fonti, il club rossonero vorrebbe inserire l’ex Salisburgo per ridurre al minimo, o addirittura azzerare, l’esborso economico previsto per lo sbarco a Milanello del centravanti inglese.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

Il numero 17 rossonero ha vissuto una stagione, la prima in rossonero, da attore non protagonista (per via della presenza di Giroud, da numero 9 e di Leao, sull’esterno sinistro), ma comunque in grado di prendersi la scena in diverse occasioni e a gara in corso. Prerogativa, che ha consentito allo svizzero di timbrare il cartellino sei volte in campionato, alcune delle quali decisive ai fini del risultato finale, come nelle gare di Udine, a Roma, con la Lazio, e contro il Sassuolo, al Mapei Stadium.

Nelle prossime ore, le due società potrebbero sedersi intorno al tavolo e scoprire le carte che potrebbero definire il trasferimento di Abraham a Milano, sponda rossonera e che non dovrebbero riguardare i profili di Davide Calabria, Luka Jovic e Alexis Saelemaekers, i quali non rientrerebbero tra i nomi richiesti da Daniele De Rossi per il progetto della Lupa. Abraham, intanto, avrebbe accolto con entusiasmo la possibilità di varcare i cancelli di Milanello e raggiungere l’amico di sempre, Fikayo Tomori, mentre il futuro di Okafor sarà oggetto di discussione dalle parti di Casa Milan. Questione di caratteristiche, appunto.