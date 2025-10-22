Noa Lang rompe il silenzio: “Situazione difficile al Napoli”
Noa Lang esprime il suo malcontento al Napoli
Il momento di Noa Lang al Napoli è tutt’altro che semplice. Dopo la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven, l’esterno olandese ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport, mostrando un evidente malessere per la gestione del suo minutaggio. “Preferisco non dire nulla a riguardo. Ogni giocatore vuole giocare, giusto? Credo che questo dica tutto”, ha dichiarato l’attaccante, lasciando intendere una crescente frustrazione per lo scarso impiego.
Parole amare dopo la sconfitta col PSV
Lang, arrivato in estate proprio dal PSV Eindhoven, non ha risparmiato critiche sulla prestazione degli azzurri: “È stata scandalosa. Siamo stati surclassati da una squadra che gioca un ottimo calcio. Abbiamo corso dietro la palla e non siamo riusciti a reagire”. Un’analisi diretta e disincantata che riflette il momento complesso vissuto dal gruppo guidato da Antonio Conte.
Una frecciata a Conte e futuro da chiarire
Alla domanda sul rapporto con l’allenatore, Lang ha risposto senza giri di parole: “Non ci parlo così tanto. Ci ho parlato una volta”. Parole che lasciano intravedere una distanza evidente con Conte, alimentando voci di tensione interna. L’esterno olandese, legato al club da un contratto pluriennale, sembra pronto a tutto pur di ritrovare spazio e fiducia, ma il suo futuro al Napoli appare sempre più incerto.
